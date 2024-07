Brescia, il mercato entra in stand by: niente fretta

Per Olivieri manca ancora la quadra generale, ma non verranno fatte forzature. E lo stesso vale per il centrale di difesa che dovrà sostituire Mangraviti

2 ' di lettura

L'attaccante Marco Olivieri (da Instagram) - © www.giornaledibrescia.it

È già ora di assaggiare il lavoro dei primi giorni sul campo per il Brescia. Difficile farsi delle aspettative in corrispondenza del primo test stagionale dopo tre giorni e mezzo di carichi pesantissimi peraltro svolti sotto il solleone. Volti nuovi Ma di certo, la sgambata in programma oggi a Torbole alle 18.30 (a porte chiuse) contro una selezione di dilettanti (in campo ragazzi che militano principalmente nei campionati di Promozione, Prima e Seconda categoria) consentirà di capire qualche co