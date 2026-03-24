Brescia, Castelletti e Cantoni incontrano la squadra al Rigamonti
Visita speciale per l’Union Brescia: allo stadio Rigamonti, la sindaca Laura Castelletti e l’assessore allo Sport Alessandro Cantoni hanno portato i loro saluti alla squadra e al presidente Giuseppe Pasini.
Le parole
Nel suo intervento, la prima cittadina ha voluto ribadire la vicinanza delle istituzioni al progetto biancazzurro sin dal 17 luglio, sottolineando il sostegno della città e del territorio alla squadra, soprattutto in un momento delicato come questo finale di stagione e alla vigilia di una sfida importante (quella contro il Vicenza, che sarà in chiaro su Teletutto). Un incoraggiamento accompagnato dall’auspicio di chiudere al meglio la regular season e affrontare con ambizione i play off.
Sulla stessa linea l’assessore Cantoni, che ha richiamato il legame con i colori biancazzurri, simbolo identitario per tutta la comunità: la squadra, oggi, è chiamata a rappresentare oltre un milione e duecentomila bresciani.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.