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Brescia, Castelletti e Cantoni incontrano la squadra al Rigamonti

Una visita nella quale è stata ribadita la vicinanza delle istituzioni al progetto biancazzurro: presente anche il presidente Giuseppe Pasini
Uno scatto a margine della visita - Media house Union Brescia
Uno scatto a margine della visita - Media house Union Brescia
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Visita speciale per l’Union Brescia: allo stadio Rigamonti, la sindaca Laura Castelletti e l’assessore allo Sport Alessandro Cantoni hanno portato i loro saluti alla squadra e al presidente Giuseppe Pasini.

Le parole

Nel suo intervento, la prima cittadina ha voluto ribadire la vicinanza delle istituzioni al progetto biancazzurro sin dal 17 luglio, sottolineando il sostegno della città e del territorio alla squadra, soprattutto in un momento delicato come questo finale di stagione e alla vigilia di una sfida importante (quella contro il Vicenza, che sarà in chiaro su Teletutto). Un incoraggiamento accompagnato dall’auspicio di chiudere al meglio la regular season e affrontare con ambizione i play off.

Sulla stessa linea l’assessore Cantoni, che ha richiamato il legame con i colori biancazzurri, simbolo identitario per tutta la comunità: la squadra, oggi, è chiamata a rappresentare oltre un milione e duecentomila bresciani.

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