Brescia: Patierno e Crespi in lizza con Lescano per l’attacco

Nel Brescia che sta asciugando l’emergenza, rimane un buco nel reparto avanzato. Ed è bastata la prima mezza battuta a vuoto del corso Corini per far sembrare quel buco ciò che quel buco è: grande. È l’ora di stingere il cerchio e la società lo sa. Tra lunedì e martedì ci si attende la rottura degli indugi per portare a casa un attaccante. Che con tutta probabilità arriverà dall’Avellino.

I nomi

Facundo Lescano (da Instagram)

Il club irpino è prioritariamente interessato a cedere Facundo Lescano, col quale è in atto una rottura, come oggi la punta italo-argentina non ha mancato di far capire attraverso alcuni indizi social tra il riassunto dei suoi numeri in Irpinia e aforismi. Con Lescano come è noto il Brescia ha in mano un’intesa, ma non l’accordo economico con le parti sempre distanti.

Inoltre il club di Pasini ha preferito nel frattempo sondare altre parti. Dopo giorni di silenzio sul tema Lescano, Brescia ed Avellino sono tornati a parlare di lui ieri, con gli irpini che ancora non si discostano troppo dalle richieste iniziali e con i biancoazzurri che da un po’ sono fermi all’offerta di 450.000 euro: il concetto è che se si vuole lui potrebbe volerci altro tempo.

Le alternative

Cosimo Patierno - Foto Us Avellino

Nel frattempo l’Union ha chiesto informazioni anche su altri due profili dell’attacco dell’Avellino: Cosimo Patierno e Valerio Crespi. Il primo, top di gamma della categoria, classe ’91, ha la «zavorra» di un triennale pesantissimo oltre al fatto che l’Avellino non parrebbe intenzionato a privarsene. Vale anche per Crespi, 2004, a Salò per mezza della passata stagione (14 presenze e 4 gol). In Irpinia per lui fin qui 14 gare e una rete.