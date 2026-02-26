Brescia grande con le grandi: contro le prime l’Union sa come si fa

C’è qualcosa che smorza le tensioni. Che non fa sentire, se non nel modo doveroso e il giusto, la pressione per la sfida cerchiata in rosso sul calendario, quella con il Lecco di dopodomani (ore 14.30) al Rigamonti. Sfida che se vinta dagli uomini di Corini metterebbe un solco di sei punti tra la seconda e la terza piazza. Ma allora, perché i biancazzurri dovrebbero affrontarla con serenità dopo che nelle ultime partite qualche perplessità ha preso forma, indipendentemente dal risultato finale? Perché il Brescia è grande con le grandi.

Nero su bianco

A dirlo sono i numeri, che sentenziano come Balestrero e compagni abbiano raccolto solo risultati positivi con prima, terza e quarta in classifica, cioè Vicenza, Lecco e Trento. Nelle quattro gare disputate fin qui con le suddette antagoniste, il Brescia ha raccolto ben 10 punti frutto di tre vittorie (con Lecco all’andata e nei due match con il Trento) e un pari (con la capolista Vicenza). E sono le prestazioni messe a giustificare i risultati colti. Anzi. Partendo dal pari con i biancorossi veneti. Quanto visto al Rigamonti quel 23 novembre scorso autorizza a dichiarare che quell’1-1 – tra l’altro colto in piena emergenza infortuni, emergenza che assurdamente si protrae tuttora – in rimonta scon gol di Cisco risultò stretto ai biancazzurri.

Come stretto, seppur «sufficiente» per portare a casa tre punti meritatissimi l’1-0 a firma Spagnoli a Lecco: quanto visto in campo andò al di là della striminzita vittoria di misura. Sei i punti nel doppio confronto (s’è già giocato anche il ritorno) con il Trento, squadra in grande ascesa, battuta 2-0 (Maistrello, Cisco) al Briamasco e 2-1 (Cazzadori, Silvestri) a Mompiano.

E se allarghiamo il campo fino all’ottava, troviamo sì due sconfitte con Alcione e Renate – ma del tutto immeritate, con un’incredibile topica di Silvestri a fare capitalizzare ai milanesi l’unico tiro in porta e con i brianzoli, surclassati sul piano del gioco e delle occasioni, a «scippare» il bottino pieno – ma anche altre due vittorie (3-1 all’andata a Renate con i gol di Maistrello, Spagnoli e Cazzadori, e il 2-0 sull’Inter U23 deciso dai gol nel finale di Silvestri e Cazzadori) e il pari in rimonta a Cittadella con il gran destro sotto la traversa di Vido. Insomma, qualche peccato veniale pagato a caro prezzo a parte, prestazioni convincenti e atteggiamento da squadra di livello.

Le riflessioni

Non è un caso che questo sia successo, nella maggior parte dei casi, contro avversarie che non si sono chiuse a riccio e quando l’hanno fatto è stata la conseguenza di un atteggiamento autoritario del Brescia. Certo, resta un peccato constatare che parecchi di quei protagonisti del tabellino marcatori siano ancora out (Spagnoli, Vido) o non ancora al top (Maistrello), ma i nuovi arrivi e il giusto spirito di gruppo possono e devono bastare per rivedere sabato un Brescia autoritario, determinato, affamato. Senza tensioni negative, ma con la giusta calma. Quella che dei forti è virtù.