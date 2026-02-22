Giornale di Brescia
Brescia, Fogliata: «Che emozione il primo gol sotto la Nord»

Fabrizio Zanolini
Il centrocampista dell’Union dopo il 3-2 alla Pro Patria: «Quando ho sentito lo speaker che annunciava la presenza di Guardiola mi sono venuti i brividi»
Diciannovesima presenza, settima da titolare. Ma, soprattutto, il primo gol in campionato dopo aver firmato quello nel primo turno di Coppa Italia. Per il centrocampista bresciano Riccardo Fogliata, la rete con la Pro Patria ha un sapore unico.

«È stata la mia prima sotto la Curva Nord, non vedevo l’ora – afferma –. La dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi stanno sempre vicino. E anche a Edo Piovani che festeggiava il compleanno. Ho avuto fortuna e anche bravura nel vincere quel rimpallo con un tunnel e poi a concludere in quel modo».

Con Pep

E l’emozione di aver incontrato Pep Guardiola? «Quando ho sentito l’annuncio dello speaker che era in tribuna, mi sono venuti i brividi». Sul match, afferma: «È stata una vittoria un po’ sofferta, ma questo ha dimostrato che, nonostante l’essere andati due volte in svantaggio, abbiamo avuto la capacità di reagire – sottolinea –. Certo, se almeno uno dei miei due tiri a inizio ripresa, con altrettanti salvataggi sulla linea, fosse andato in rete... L’importante è che alla fine abbiamo portato a casa questi tre punti lottando come sappiamo fare».

Infine, sul proprio cammino fin qui, afferma: «Sono un giocatore che deve ancora crescere sotto certi aspetti, come quello della mentalità. Dopo il gol mi sono sciolto di più e mi sono uscite giocate dettate dalla fiducia».

