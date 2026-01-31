Union Brescia, oggi la mezz’ala: ora Mallamo è molto vicino

Il calciomercato resta e resterà sempre un mondo a sé: ciò che pare certo può mutare non da un giorno all’altro, ma da un’ora all’altra. Ciò premesso, quella di oggi dovrebbe comunque essere la giornata della nuova mezz’ala in casa Union Brescia. Se non altro perché lunedì si chiudono le trattative e la società non vorrebbe arrivare a formalizzare acquisti o cessioni a ridosso del fischio d’inizio del match contro la Giana Erminio (20.30) posticipo appunto della 24esima giornata.

Fari puntati

In pole position per vestire il biancazzurro c’è Alessandro Mallamo, jolly di centrocampo classe ’99 in forza al Südtirol, su cui l’Union Brescia ha deciso di puntare non tutti i fari, ma l’occhio di bue sì, per far fronte all’assenza di Mercati.

La trattativa è (molto ben) avviata, anche se il diesse Andrea Ferretti deve fare i conti con il Benevento, che a sua volta ha messo gli occhi su un giocatore che in una categoria come la serie C farebbe davvero comodo. Ma l’Union Brescia pare davvero a un passo dal calciatore, tanto che se tutte le tessere andranno a incastrarsi nella maniera giusta (e così dovrebbe essere) già oggi ci sarà il via libera del Südtirol alla chiusura della trattativa. Union Brescia e Mallamo sono quindi molto molto vicini, ma la società si è comunque «tutelata» mettendo sul tavolo anche altri nomi per non trovarsi spiazzata sul più bello, nonostante Mallamo sia ad ora è il prescelto. Il quale pare ben disposto a scendere dalla serie B alla serie C pur di essere maggiormente al centro di un progetto calcistico, in cui quindi trovare spazio.

Sempre a centrocampo si prova a cercare una sistemazione per Riccardo Fogliata con l’intento di fargli avere l’opportunità di immagazzinare maggior minutaggio. Qualora però questa situazione non si verificasse, il 2004 resterebbe nelle file dell’Union Brescia.

Sirene

Attenzione però anche alla difesa, reparto che pareva non dovesse essere toccato. Le ultime ore di calciomercato invece potrebbero portare ad un’opportunità - ogni tanto nelle trattative di gennaio capita - tale da dare forma ad un’entrata e contemporaneamente a un’uscita. Numericamente quindi non cambierebbe nulla, ma potrebbe invece mutare il quadro per quanto riguarda qualità ed esperienza. Intanto, a livello di investimento e dunque in prospettiva, il club fa un pensiero sul 2007 Daniel Perin (settore giovanile Südtirol) del Treviso che sta dominando il proprio girone di Serie D. Si tratta di una mezz’ala interna alta 190 cm, tatticamente intelligente, ma comunque ancora tutto da formare.