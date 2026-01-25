Giornale di Brescia
Union Brescia, Mercati rischia un nuovo serio infortunio

Erica Bariselli
Il centrocampista ha avvertito una fitta al ginocchio destro contro il Renate e non ci sono buone sensazioni: si andrà sul mercato
La delusione di Mercati ieri a fine gara - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Dopo la sconfitta con il Renate, l’ennesima pessima notizia dall’infermeria per l’Union Brescia: Alessandro Mercati rischia un nuovo serie ko. Il centrocampista, entrato in corsa nella partita di sabato, ha avvertito una fitta al ginocchio destro (sottoposto da poco a terapia conservativa) e questa domenica mattina era molto dolorante.

Tra domani e martedì sarà sottoposto ad accertamenti, ma dal club filtra che le sensazioni non sono affatto buone. Si attende a ogni modo il responso strumentale, ma nel quartier generale biancazzurro sono già entrati nell’ottica di dover tornare sul mercato.

Per una mezz’ala che sia eventualmente un alter ego di Mercati oppure per un play. Valutazioni in corso in attesa di notizie più certe.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Union BresciaAlessandro MercatiBrescia
