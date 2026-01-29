Brescia, missione secondo posto: ecco quanto vale la piazza d’onore

Nel calcio, si sa, vale spesso tutto e il suo contrario. E non è finita finché non è finita. C’è però poi il buonsenso che dice che 16 punti da recuperare in 15 partite sul Vicenza sono già una sentenza. Quel buonsenso che fa guardare, già da un po’, al secondo posto come obiettivo da raggiungere. Ma quanto è importante conquistarlo? Lo spiegano i numeri, anticipati dalla spiegazione di come questi play off sono regolamentati.

Dalla stagione 2016-2017 si è passati ai play off a 28 squadre, cioè dalla seconda alla decima di ogni girone più la vincitrice della Coppa Italia di C. Dopo alcuni ritocchi al regolamento nelle annate successive, dalla stagione 2020-2021 la formula si è consolidata.

Regole

Nella prima fase, si svolgono 2 turni all’interno di ognuno dei tre gironi; nel primo, 5^ vs 10^, 6^ vs 9^ e 7^ vs 8^ , partite in gara secca in casa della miglior classificata (che in caso di parità passa il turno); nel secondo, scendono in campo le quarte con le vincenti: anche qui gara secca con le migliori che passano in caso di parità al 90°. Si passa poi alla fase Nazionale, anch’essa divisa in due turni. Nel primo entrano in gioco le tre terze più la vincitrice della Coppa Italia che sfidano, in partite di andata e ritorno, le sei qualificate: in caso di parità, la migliore (che ha giocato ritorno in casa) passa. Accedono direttamente al secondo turno Nazionale le tre seconde classificate nei tre gironi, a cui si aggiungono le 5 vincitrici del primo turno.

Otto squadre che si sfidano nei quarti, semifinale e finale, tutte gare sui 180’: nei quarti, la miglior classificata gioca il ritorno in casa e in caso di parità passa il turno; nelle due semifinali e in finale non si considera più il piazzamento in campionato, il sorteggio certifica chi giocherà in casa il ritorno e, in caso di parità, si disputano supplementari ed eventuali rigori.

Tradotto

Classificarsi secondi vuol dire accedere direttamente ai quarti di finale Nazionali, dovendo giocare così, in caso di passaggio del turno, soltanto sei partite con le prime due, quelle dei quarti di finale, con il ritorno al Rigamonti e con il vantaggio di accedere direttamente alle semifinali in caso di parità dopo i 180’. Da terza classificata, invece, si entra nel turno precedente con una sfida da 180’ in più da giocare.

Nell'ultima stagione regolare, terminata il 25 aprile scorso, sono passati 15 giorni per l'entrata in gioco delle terze (l'11 maggio) e 22 giorni per le seconde, con quest'ultime a giocarsi i quarti a partire dal 18 maggio. Ma in queste ultime 9 stagioni con i play off allargati, chi l’ha spuntata per la quarta promozione in serie B? Ce l’ha fatta quattro volte una delle tre seconde, altre quattro una delle terze, una volta la quarta ed una la quinta. Si, sono 10 promozioni in 9 annate perché nel 2018-2019 vennero promosse in B entrambe le due finaliste (Pisa e Trapani) perché, per riportare la serie B a 20 squadre, furono decise 5 promozioni dalla C.

Le quattro seconde che vinsero i play off sono state il Parma (2016-17), il Trapani (2018-19), la Reggiana (2019-20, seppur in questo caso, a causa della sospensione del campionato per il Covid, il punteggio finale fu calcolato partendo dai punti fin lì conquistati - e la Reggiana era a quel punto seconda nel suo girone - e sommandone una media per le partite mancanti) e Alessandria (2020-21); le quattro terze sono state il Pisa (2018-19), il Palermo (2021-22), il Lecco (2022-23) e la Carrarese (2023-24); l’unica quarta è stata il Pescara nella scorsa stagione mentre l’unica quinta il Cosenza nel campionato 2017-18. È il girone B il più vincente con quattro promozioni ai play off, seguito dagli altri due gironi con tre vittorie ciascuno. Per un obiettivo secondo posto che conta. Eccome.