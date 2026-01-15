Union Brescia da oggi con Marras: Corini lo valuta

Non per fare tredici, ma per puntare al quindici. La sfida alla Pro Vercelli di domenica (ore 14.30) al «Piola» arriva dopo il filotto di quattro vittorie consecutive per dodici punti su dodici messi in cassaforte dal Brescia di Eugenio Corini che ora, nella specialità della casa dei biancazzurri, ovvero i match in trasferta (seppur con il tecnico di Bagnolo Mella anche il Rigamonti, con due vittorie su due, è tornato a sorridere), punta al pokerissimo. E lo fa con (almeno) due pedine in più sullo scacchiere. Una che già si conosce, l’altra nuova di zecca. Entrambe senza dubbio di peso.

Nello specifico

La prima pedina che va a posizionarsi nasce dal recupero di De Francesco, il metronomo del centrocampo, che dopo una settimana con il termometro bollente, è pronto a rientrare al suo posto. Un ritorno che risistemerebbe la mediana consentendo a Corini di ripensare ad un 3-5-2 puro, soprattutto se a quello di De Francesco si affiancasse il recupero anche di Mercati (è riatteso in gruppo tra domani e sabato, condizione questa che lo candiderebbe perlomeno alla panchina), prima del problema al menisco tra gli imprescindibili del centrocampo.

Novità

La seconda pedina è nuova di zecca e si chiama Manuel Marras. Il 32enne genovese è giocatore di comprovata esperienza – sei stagioni in C, altrettante in B più quella corrente alla Reggiana – e con chiare caratteristiche. Un «quinto» mancino che ha però sovente calcato in carriera la fascia destra, giostrando da ala a piedi invertiti per poter sfruttare, oltre alla sua indole di assist-man, anche il rientro verso la porta sul suo piede naturale. Ieri per lui, le visite mediche di conferma e il primo «assaggio» di Brescia; oggi, nella seduta pomeridiana, il suo primo allenamento con i nuovi compagni agli ordini di mister Corini per cominciare ad entrare nei dettami calcistici del tecnico bresciano e del gruppo.

Sicura la sua disponibilità per domenica: sul suo impiego dal primo minuto, c’è da capire le intenzioni di Corini, cioè partire con chi (parliamo di Cisco) ha tenuto botta fin qui e utilizzarlo come arma in corsa o viceversa. Da stabilire anche la posizione di De Maria: riportato sull’esterno o confermato interno di centrocampo/ trequartista? Il tutto, per puntare a quel quindici.

Davide Marras con la maglia della Reggiana

Intanto in casa Pro Vercelli si è aperto un caso riguardo la sconfitta 2-1 patita nello scorso fine settimana contro l’AlbinoLeffe. Il giudice sportivo infatti ha sospeso per ora l’omologazione del risultato per un reclamo preannunciato dalla società piemontese.

Tutto gira intorno all’uso, che secondo la Pro sarebbe stato improprio (non per l’AlbinoLeffe), dell’Fvs da parte dei bergamaschi, i quali avrebbero chiesto il secondo giallo (poi comminato) per il giocatore Akpa-Akpro proprio attraverso l’Fvs, anche se da parte piemontese si sottolinea che la tecnologia andrebbe «usata» però solamente in casi di rosso diretto e non di seconda ammonizione.