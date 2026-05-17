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Union Brescia, Mallamo titolare nel 3-4-2-1 col Casarano

Luce verde per il centrocampista, reduce da un affaticamento muscolare: ci sarà lui in mediana al Capozza. Calcio d’inizio alle 20
Erica Bariselli

Erica Bariselli

Giornalista

Alessandro Mallamo, centrocampista del Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it
Alessandro Mallamo, centrocampista del Brescia - Foto New Reporter Nicoli © www.giornaledibrescia.it

Trapelano le prime indiscrezioni rispetto alle scelte di Eugenio Corini per la sfida play off delle 20 col Casarano. Dopo giorni di dubbi, sono state sciolte positivamente le riserve su Mallamo che partirà regolarmente titolare nel 3-4-2-1 del Brescia.

Gli altri settori

Brescia che vedrà Balestrero nei panni di braccetto destro con Silvestri e Rizzo. In mezzo con Mallamo ci sarà Mercati, Cisco e De Maria gli esterni. Davanti Lamesta e Marras agiranno a supporto di Crespi.

Lo stadio Capozza, nel giorno in cui a Casarano si celebra il santo patrono San Giovanni Elemosiniere, sarà sold out. Senza tifosi al seguito, causa divieti, il Brescia che è stato seguito dal presidente Pasini e alcuni soci del club. La squadra rientrerà stanotte con un volo charter da Brindisi a Montichiari e pernotterà all’hotel Brixia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Union BresciaAlessandro Mallamoplay off serie C 2026Casarano
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