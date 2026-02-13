Giornale di Brescia
Union Brescia, presentati Moretti e Mallamo: «Impossibile dire no»

Fabrizio Zanolini
Per entrambi, la scelta ha un denominatore comune: «Brescia è Brescia»
Lorenzo Moretti e Alessandro Mallamo - © www.giornaledibrescia.it
Giornata di presentazione degli ultimi due nuovi arrivi dal mercato invernale per l'Union Brescia, il difensore Lorenzo Moretti e il centrocampista Alessandro Mallamo. Per entrambi, la scelta ha un denominatore comune: «Brescia è Brescia. Una grande piazza, un grande tifo: impossibile dire di no».

Moretti

«Sono un difensore fisico al quale piace molto il duello – parla il difensore – e posso ricoprire tutti e tre i ruoli della difesa. Qui, oltre a mister Corini che ho avuto a Cremona e che ha inciso sulla mia scelta, ho trovato un gruppo unito, coeso ed è importante per raggiungere grandi obiettivi. E qui c'è un progetto importante. Le prossime partite per noi sono molto importanti, da non sottovalutare. Chiaro che l'obiettivo per una squadra come il Brescia è sempre la vittoria».

Mallamo

«Sono un centrocampista con indole offensiva – continua Mallamo –. In un centrocampo a tre il mio ruolo naturale è la mezzala. Qui un gruppo forte fatto di bravi ragazzi: è stato bello vedere l'esultanza di Sorensen che corre verso il box dove eravamo noi infortunati a bordo campo. Io sto meglio e spero di rientrare a breve. Le prossime partite? Sarà banale, ma vincere aiuta a vincere e a creare quella mentalità vincente per raggiungere l'obiettivo».

Union BresciaLorenzo MorettiAlessandro MallamoBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario