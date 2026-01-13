Marras aspetta l’Union Brescia, oggi si punta a chiudere

Vicini vicini, ma non ancora a contatto. L’Union Brescia è pronta ad accogliere Manuel Marras così come l’esterno è pronto a correre tra le braccia del club di Giuseppe Pasini. Ma di mezzo c’è una mancata intesa tra società. Ieri tra Domenico Fracchiolla, il diesse della Reggiana (dove Marras è arrivato a scadenza non avendo accettato la proposta di rinnovo fattagli a suo tempo) e quello del Brescia Andrea Ferretti sono intercorsi un paio di colloqui telefonici. La strada è tracciata, ma non ancora definita.

Giornata importante

La Reggiana ha rivisto la richiesta per liberare il giocatore a 50.000 euro più bonus, ma per il Brescia è ancora troppo. L’idea è comunque quella di riuscire a sbloccare la situazione nella giornata di oggi. Quel che è certo è che Marras è il giocatore sul quale si è scelto di puntare per rinforzare la corsia destra dove è venuto a mancare il motore di Guglielmotti e dunque se c’è da pazientare ancora un po’ si pazienterà.

Il punto su Lescano

Facundo Lescano (da Instagram)

Lo stesso discorso vale per l’attacco. Sullo sfondo il nome di Facundo Lescano col quale c’è l’intesa economica, trovata già da almeno dieci giorni. Manca quella con l’Avellino, ma il Brescia non ci ha più lavorato. Gli irpini sono sempre in attesa del famoso rilancio sul quale però l’Union si è bloccata. È nella possibilità di farlo, ma per ora non intende muoversi prendendosi un rischio più o meno calcolato. Per ora nessun altro ha fatto passi concreti per Lescano (col cui agente il Brescia è in contatto quotidiano) sul quale però potrebbe tornare la Salernitana che ha visto sfumare Cuppone.

Dato che per la punta l’intenzione è quella di fare un investimento importante, la società – di concerto con Corini – preferisce essere certa di aver sondato bene tutte le potenziali opportunità che, in particolare, a breve, potrebbero maturare dalla serie B. In uscita: sono arrivate richieste per Vesentini e Giani, ma il Brescia li terrà bloccati fino a che non ci saranno entrate. Ore calde, caldissime. In attesa che il mercato si stappi e consenta a tutti di tirare un sospiro di sollievo.