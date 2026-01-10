Primo gol di Mancini, il Lumezzane batte 2-0 la Pergolettese

Dopo aver seminato a lungo, il Lumezzane raccoglie i frutti del proprio lavoro: i valgobbini conquistano una vittoria fondamentale, battendo 2-0 la Pergolettese in trasferta. Tre punti importanti perché permettono alla squadra di Troise di recuperare ulteriore terreno in classifica, allontanandosi dai play out e mettendo nel mirino i play off. Grazie a questa vittoria, inoltre, il Lume riesce a prolungare la propria striscia positiva, che ora raggiunge i dodici risultati utili consecutivi, frutto di quattro successi e otto pareggi.

Avvio difficoltoso

Rispetto alle previsioni Emanuele Troise cambia qualcosa, lanciando dal primo minuto a sorpresa Stivanello, che agisce da centrale di difesa. A centrocampo non c’è invece Rocca, che parte dalla panchina. Mario Tacchinardi cambia quattro uomini rispetto alla sfida persa con il Renate, utilizzando anche un nuovo modulo, il 4-3-1-2.

La scelta di cambiare assetto sembra pagare, perché i cremaschi partono fortissimo. Protagonista assoluto diventa il portiere dei valgobbini, Drago, che effettua una serie di interventi prodigiosi, prima su Ferrandino (1’), poi su Careccia (3’) e quindi su Jaouhari (24’).

Il vantaggio

Il Lume, che si vede negare un rigore dubbio al 10’ (Caccavo abbattuto in area da Bane, ma poi l’Fvs convince il direttore di gara a non concedere il penalty), passa inaspettatamente al 35’. Careccia perde palla a centrocampo e i valgobbini ripartono. Caccavo da sinistra serve Rolando, che impegna severamente Cordaro. Poi arriva Mancini, che da due passi firma l’1-0, andando a segno alla seconda presenza in maglia rossoblù. Al 40’ Caccavo sfiora il raddoppio, colpendo un palo esterno. Prima dell’intervallo la Pergolettese pareggia con Pala, ma l’arbitro annulla giustamente l’1-1 per una spinta di Corti su Stivanello.

Il raddoppio

Nella ripresa, al 19’, arriva il 2-0: in occasione di un corner per i padroni di casa nasce il contropiede del Lume, con Caccavo che va via in solitaria. Cordaro in uscita scivola e così per l’attaccante dei rossoblù è un gioco da ragazzi mettere dentro il raddoppio. Poi la Pergolettese prova a rientrare in partita, ma i valgobbini si difendono benissimo, portando a casa il sesto successo stagionale. Il Lumezzane tornerà in campo sabato prossimo per ospitare al Saleri l’Alcione Milano.