Brescia, giornate d’incontri: oggi Pasini a pranzo con staff e squadra

Dopo un giorno di riposo, l’Union Brescia si è ritrovata al campo di Salò ieri pomeriggio. Qualche scoria, rispetto alla deludente prestazione contro l’Ospitaletto, è stata smaltita. Ma resta ancora da fare. La settimana che porta alla partita con il Vicenza, dovrà essere affrontata con la massima cura del dettaglio.

E, soprattutto, con l’analisi approfondita del momento e delle posizioni anche per via di un dopo partita allo stadio «Corioni» che tra una dichiarazione e l’altra, a partire dal pensiero «strong» del presidente Pasini arrabbiato con tecnico e squadra ha lasciato elettricità nell’aria.

Loading video... Ospitaletto-Brescia, rabbia Pasini: «Ci hanno dato una lezione di calcio»

A pranzo

Ieri il numero uno dell’Union Brescia avrebbe dovuto incontrare gruppo e allenatore, ma un impegno di lavoro lo ha costretto a rimandare a oggi a pranzo. Nel frattempo proprio a pranzo si sono ritrovati il diesse Andrea Ferretti e il tecnico Aimo Diana. Che hanno sviscerato l’ultima gara a mente fredda e che si sono confrontati in maniera franca cercando di essere costruttivi nelle rispettive riflessioni e nei punti di vista.

Gli infortuni

Sotto la lente, nuovamente, anche il tema infortuni: con lo staff tecnico e quello sanitario, si cerca di capire cosa poter cambiare per prevenire ulteriori infortuni muscolari. Gli ultimi «caduti» sono Vesentini e De Francesco, che restano out. Mentre ieri, ha preso una botta alla caviglia Giani: non dovrebbe comunque trattarsi di niente di che.

Tra le tante cose da dimostrare domenica ci sarà anche la capacità di remare tutti dalla stessa parte. Come sempre poi le chiacchiere le porterà via il vento e le risposte, che segneranno una rotta, dovranno arrivare via campo. Intanto è ufficiale ciò che era già ufficioso: vietato ai residenti in provincia di Brescia il viaggio di Coppa Italia (26 novembre) a San Benedetto del Tronto.