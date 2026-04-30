Gori e Fogliata: «Brescia, primo anno positivo: ora puntiamo alla B»
I due biancazzurri all’inaugurazione dell’area calisthenics nel parco di via Livorno, promossa da BKT. Con loro anche il grande ex Hübner: «In città ricevo sempre grande affetto»
Stefano Gori e Riccardo Fogliata - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
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