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Gori e Fogliata: «Brescia, primo anno positivo: ora puntiamo alla B»

I due biancazzurri all’inaugurazione dell’area calisthenics nel parco di via Livorno, promossa da BKT. Con loro anche il grande ex Hübner: «In città ricevo sempre grande affetto»
Luca Chiarini

Luca Chiarini

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Stefano Gori e Riccardo Fogliata - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Stefano Gori e Riccardo Fogliata - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

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