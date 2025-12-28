Esiste un Brescia che è primo: l’Union eccelle in sei qualità

Un secondo posto ad un sol passo, un primo che, al momento, pare utopistico per quei tredici punti di distacco. Ma alla fine del girone d’andata sono più d’una le speciali graduatorie in cui l’Union Brescia primeggia su tutti. Segno che, nonostante l’assurda emergenza infortuni, i segnali per sperare in un girone di ritorno da protagonisti ci sono tutti. Sono sei le situazioni che abbiamo preso in considerazione, numeri nei numeri che parlano da soli.

1. Numero 10

Quello riferito ai gol subìti in queste prime diciannove partite di campionato. Quel 10 che fa dei biancazzurri la miglior difesa, al pari della capolista Vicenza, del torneo. E in generale, la terza dell’intera serie C dietro Ascoli e Catania. Per una squadra che solo in un caso ha incassato più di 2 gol, fatto che risale alla prima giornata quando l’Arzignano – la prossima avversaria il 4 gennaio nella prima di ritorno – sbancò in rimonta il Rigamonti 2-1. Da allora, il Brescia non ha mai raccolto in fondo al proprio sacco più di un pallone per match.

2. Un altro 10

È il protagonista del secondo punto. Sono i «clean sheet» di Stefano Gori. Il portiere di via Cremona ha mantenuto inviolata la porta del Brescia per ben dieci partite su diciannove e, al pari del suo collega di reparto Gagno del Vicenza, è stato fin qui il migliore. «Punto a farne il più possibile» aveva detto in fase di presentazione l’estremo difensore bresciano che fa dei clean sheet la specialità della casa: l’anno scorso, con la maglia dello Spezia in B, ne aveva collezionati 14 in 27 presenze.

3. Finali letali

Saliamo di due perché il numero in questione è il 12. Sono i gol messi a segno da Balestrero e compagni nell’ultimo quarto d’ora di gioco (più recuperi), numero che piazza il Brescia primo assoluto in questa particolare statistica. E, al pari dell’Arezzo, di tutti e tre i gironi della serie C. Un dato che certifica una squadra diesel che non molla mai e ci crede fino all’ultimo (vedi le ultime due uscite). Per il Brescia, «it ain’t over ‘til it’s over», cioè «non è finita finché non è finita».

4. Zero

Il numero in questione è lo 0. Numero che spesso indica una totale carenza, ma non nel calcio, soprattutto quando si parla di gol subìti. E «zero» è il numero nella casella dei gol al passivo nei primi 15’ della ripresa, segno di una squadra che rientra sul terreno di gioco dopo l’intervallo con la concentrazione massima e l'attenzione che fa di questo «0» un pregio assoluto dato che solo l’Alcione (nello stesso girone), Ascoli (girone B) e Benevento (girone C) sono riusciti ad emulare.

5. Fuori

Si sale con la numerazione e si arriva al 21. Cioè i punti conquistati in trasferta da una squadra che, finora, il campionato ha decretato da viaggio. Nove partite giocate lontano dal Rigamonti con un ruolino di marcia che pone gli uomini di Corini (seppur 18 di quei 21 sono, per dovuto rispetto, nel curriculum di Aimo Diana) davanti a tutti con sei vittorie, tre divisioni della posta e nessuna sconfitta. Un cammino esterno eccellente cominciato già alla prima fuori casa in quel di Trento (2-0) che si poggia anche sui soli tre gol presi in quegli 810’ giocati su campi altrui.

6. Il dato

E qui il numero sale. Eccome. E dice 11.206. Un numero che rappresenta la maggior presenza di pubblico in una gara del girone A. Quella in questione s'è giocata al Rigamonti il 23 novembre scorso: Brescia-Vicenza (1-1), lasciando proprio ai biancorossi veneti il posto d’onore con 10.618 spettatori sugli spalti del Menti per la sfida al Lecco. Per una media di 9.098 tifosi a partita a Mompiano che danno il senso della ritrovata passione per quei colori. E per un Brescia bresciano che ora, forte di questa passione, cerca altri primati più gratificanti.