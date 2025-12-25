Union Brescia: l’aria è cambiata, ora un mercato di qualità

Nel passaggio da Aimo Diana a Eugenio Corini, l’emergenza è sempre tale, le assenze continuano a essere pesantissime, le aspettative pure, il modulo anche. E allora, se l’ordine dei fattori non è cambiato, ma il risultato – anzi: i risultati – sì, cosa è mutato in un Brescia che ora riesce a portare dalla propria gli episodi?

Al di là di accorgimenti tattici, al di là del visibile intento dell’allenatore di Bagnolo Mella di dare alla sua squadra un’impronta più aggressiva e meno attendista, la prima risposta che viene da dare è che a essere cambiata, in maniera decisiva, è l’aria.

Più fiducia

È cambiata quella perché è cambiata la fiducia. Quella che c’è, in maniera piena e convinta, in un allenatore che da subito ha dimostrato di esserne meritevole. Un allenatore con sé ha portato una spinta energetica che per un motivo o per l’altro, nel precedente corso si era affievolita: sotto i colpi del devastante e travolgente quadro infortuni che hanno consumato anche le risorse mentali. Che a un certo punto non sono risultate più sufficienti per gestire il momento di massima difficoltà.

Il segnale

L’investimento importante che è stato fatto su Corini è stato recepito dell’ambiente per quel che voleva in effetti essere: un segnale importante di voler davvero cambiare passo e orizzonte. La convinzione dall’alto di volere e dover compiere uno scatto in più è dovere per mentalizzarsi, si è riflessa tutto intorno e soprattutto laddove più conta, ovvero nella squadra. Che a sua volta ha raccolto la nuova sfida accettando da subito Eugenio Corini.

Il quale da parte sua ha avuto la sensibilità di entrare nel gruppo creato e forgiato dal suo predecessore che ha lasciato tale preziosa eredità, non per rompere gli schemi o il cemento dal quale è unito, bensì per migliorarli (gli schemi) e aggiungere, grazie a un occhio esperto e pulito senza conoscenza del pregresso (vale anche per l’organizzazione attorno alla squadra) gocce fresche a quel cemento: la risposta è stata in due prove all’insegna di quello spirito e quella voglia di voler andare oltre. E di non arrendersi andando a prenderseli, gli episodi.

Nuovo step

Perché due vittorie consecutive oltre al 90’, specie nelle condizioni di emergenza in cui il Brescia si trova, non possono essere catalogate come un caso. Ma che non possono nemmeno diventare una regola: con la pagina ufficialmente voltata, con una classifica al limite del miracoloso, ora bisogna fare un nuovo step. Per consentire a Corini di poter lavorare più di fino mentre il tecnico mette mano anche a dettagli organizzativi e di metodo, aspettando qualche recupero di peso, occorre condurre un mercato che sia conseguente all’importante scommessa che è stato fatta sul tecnico: gli si chiede qualità in tutto, gli va data qualità in tutto. Sfide su sfide: dentro un’aria che è cambiata.