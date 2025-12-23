Union Brescia: aperta la campagna abbonamenti per il girone di ritorno

L’Union Brescia ha annunciato che è partita la campagna abbonamenti per il girone di ritorno.

La squadra di Corini ha chiuso l’andata con 36 punti e al terzo posto in classifica (davanti ci sono Vicenza e Lecco) dopo la vittoria casalinga contro l’Inter Under 23; prossimo match domenica 4 gennaio in trasferta contro l’Arzignano nella prima gara del girone di ritorno. Quello in cui la società chiede al pubblico di sostenere ancora di più Balestrero e compagni.

L’Union Brescia conta già ora oltre 7.000 abbonati al fianco della squadra, ma con la riapertura della campagna abbonamenti per il ritorno si augura di poter riempire sempre più il Rigamonti nei mesi che saranno decisivi per il futuro

Modalità di acquisto e prezzi

L’abbonamento per il girone di ritorno è sottoscrivibile esclusivamente online, attraverso il circuito ufficiale Vivaticket cliccando qui.

Questi i prezzi.

Curva Nord

Intero: €70

Under 25: €50

Over 65 e Under 20: €35

Tribuna Laterale

Intero: €130

Under 25: €108

Over 65 e Under 20: €68

Gradinata Bassa

Intero: €105

Under 25: €78

Over 65 e Under 20: €53

Gradinata Alta