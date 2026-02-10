Brescia, Corini: «Abbiamo bisogno di tornare al successo»

«La Virtus Verona ha fatto campionati importanti ed è allenata da un tecnico, Gigi Fresco, che è una garanzia. È vero che non è in un gran momento di forma, ma è sempre pericolosa e di conseguenza dobbiamo tenere alta la guardia».

Alla vigilia del match casalingo dell’Union Brescia contro i veneti, Eugenio Corini predica attenzione, perché non bisogna sottovalutare l’avversaria: «Vogliamo sicuramente ritrovare la vittoria, perché ne abbiamo bisogno. Secondo me abbiamo le qualità per battere tutte le squadre in questo girone. Il punto è che in ogni partita bisogna creare i presupposti e in questo campionato non è così semplice. Stavolta giochiamo al Rigamonti e abbiamo bisogno di tornare al successo, perché è la nostra casa e qui dobbiamo mettere in difficoltà i nostri avversari».

L’Union Brescia è reduce da un pareggio a reti bianche contro il Novara: «È mancata un po’ di velocità, ma non la prestazione. Abbiamo comunque letto bene la partita. Di fronte avevamo una squadra di valore che ci ha ospitato su un sintetico al quale non eravamo abituati. Vido e Crespi insieme? Li ho visti bene. Luca è più combinativo, mentre Valerio è bravo nell’attacco porta. Un cambio modulo con il passaggio ad una difesa a quattro? No, abbiamo Marras che è prezioso perché copre ed attacca, facendo benissimo il quinto. È un ottimo strumento tattico per noi, perché si può adattare in base a come giocano gli avversari».

Formazione

Capitolo formazione: «Rientra solo Lamesta, che ha scontato il turno di squalifica. Per il resto devo fare tante valutazioni, perché dalla sfida di Novara siamo tornati con alcuni giocatori acciaccati. Sarà decisiva la rifinitura. Non voglio accelerare i tempi di recupero, perché il campionato è ancora lungo e in questo momento l’obiettivo principale deve essere quello di crescere consolidando la seconda piazza».