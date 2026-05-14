Serie C, ai quarti dei play off il Brescia affronterà il Casarano

Dopo i verdetti di ieri, l’Union Brescia conosce la propria avversaria nei quarti di finale dei play off: gli uomini di Eugenio Corini affronteranno il Casarano, protagonista dell’impresa di ieri in casa del Renate (rimontato l’iniziale 2-0 dell’andata con un 3-0).
Essendo teste di serie, i biancazzurri giocheranno l’andata (17 maggio) in trasferta e il ritorno (20 maggio) al Rigamonti. In caso di parità nel punteggio dopo i 180 minuti sarebbe l’Union a staccare il pass per le final four.
Qualora dovesse passare il turno, il Brescia affronterebbe la vincente della sfida tra Salernitana e Ravenna, con il ritorno sempre in casa. Nell’eventuale finale, invece, l’Union avrebbe il ritorno in casa dell’avversaria (una tra Potenza, Ascoli, Lecco e Catania).
Il quadro
Di seguito le sfide sorteggiate oggi:
- Casarano-Union Brescia
- Salernitana-Ravenna
- Potenza-Ascoli
- Lecco-Catania
Questo il riepilogo delle date delle prossime fasi:
- Andata secondo turno fase play off nazionale: domenica 17 maggio.
- Ritorno secondo turno fase play off nazionale: mercoledì 20 maggio.
- Andata semifinali: domenica 24 maggio.
- Ritorno semifinali: mercoledì 27 maggio.
- Andata finale: martedì 2 giugno.
- Ritorno finale: domenica 7 giugno.