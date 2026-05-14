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Serie C, ai quarti dei play off il Brescia affronterà il Casarano

Andata il 17 maggio, ritorno il 20 al Rigamonti. In caso di semifinale l’Union sfiderebbe una tra Salernitana e Ravenna, nell’eventuale finale i biancazzurri giocherebbero il ritorno in trasferta
Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Dopo i verdetti di ieri, l’Union Brescia conosce la propria avversaria nei quarti di finale dei play off: gli uomini di Eugenio Corini affronteranno il Casarano, protagonista dell’impresa di ieri in casa del Renate (rimontato l’iniziale 2-0 dell’andata con un 3-0).

Essendo teste di serie, i biancazzurri giocheranno l’andata (17 maggio) in trasferta e il ritorno (20 maggio) al Rigamonti. In caso di parità nel punteggio dopo i 180 minuti sarebbe l’Union a staccare il pass per le final four.

Qualora dovesse passare il turno, il Brescia affronterebbe la vincente della sfida tra Salernitana e Ravenna, con il ritorno sempre in casa. Nell’eventuale finale, invece, l’Union avrebbe il ritorno in casa dell’avversaria (una tra Potenza, Ascoli, Lecco e Catania).

Il quadro

Di seguito le sfide sorteggiate oggi:

  • Casarano-Union Brescia
  • Salernitana-Ravenna
  • Potenza-Ascoli
  • Lecco-Catania

Questo il riepilogo delle date delle prossime fasi:

  • Andata secondo turno fase play off nazionale: domenica 17 maggio.
  • Ritorno secondo turno fase play off nazionale: mercoledì 20 maggio.
  • Andata semifinali: domenica 24 maggio.
  • Ritorno semifinali: mercoledì 27 maggio.
  • Andata finale: martedì 2 giugno.
  • Ritorno finale: domenica 7 giugno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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play off serie C 2026Union Brescia
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