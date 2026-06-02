Union Brescia-Ascoli, come andrà la finale play off di serie C? Di’ la tua

Stasera alle 21.15 si gioca il primo atto della finale play off di serie C. Al Rigamonti va in scena Union Brescia-Ascoli. Le due squadre proveranno a guadagnarsi un vantaggio per avvicinarsi alla serie B, in attesa del ritorno, che è in programma alle 18 di domenica 7 al Del Duca.
I ragazzi di Eugenio Corini arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato in semifinale la Salernitana; la squadra di Francesco Tomei ha invece superato il Catania. Adesso ci si giocherà tutto in 180 minuti (o forse qualcosa di più).
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