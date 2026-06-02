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Union Brescia-Ascoli, come andrà la finale play off di serie C? Di’ la tua

Stasera la gara d’andata al Rigamonti, il ritorno domenica 7 nelle Marche. Riusciranno i ragazzi di Corini a centrare la promozione?
L'Union Brescia prima del match contro la Salernitana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
L'Union Brescia prima del match contro la Salernitana - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

Stasera alle 21.15 si gioca il primo atto della finale play off di serie C. Al Rigamonti va in scena Union Brescia-Ascoli. Le due squadre proveranno a guadagnarsi un vantaggio per avvicinarsi alla serie B, in attesa del ritorno, che è in programma alle 18 di domenica 7 al Del Duca. 

I ragazzi di Eugenio Corini arrivano all’appuntamento dopo aver eliminato in semifinale la Salernitana; la squadra di Francesco Tomei ha invece superato il Catania. Adesso ci si giocherà tutto in 180 minuti (o forse qualcosa di più).

Come andrà secondo te la finale play off?

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Union BresciaAscoli Calcioplay off serie C 2026
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