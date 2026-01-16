Union Brescia: Mercati in gruppo, ottimismo per la Pro Vercelli

Manuel Marras, Alessandro Lamesta e... Alessandro Mercati: l’Union Brescia va a Vercelli con tre «acquisti», i primi due dal mercato, il terzo dall’infermeria. Le buone sensazioni dell’inizio della settimana hanno trovato conferme: Mercati, come da programma, è rientrato in gruppo ed è riuscito a sostenere un buon allenamento.

Se anche la rifinitura darà indicazioni positive, il giocatore emiliano potrà dunque rientrare nell’elenco dei convocati per la trasferta in terra piemontese. Dove non mancheranno le new entries Marras e Lamesta, entrambi arrivati pronti rispettivamente da Reggiana e Giana Erminio.

I nuovi

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Manuel Marras - Media house Union Brescia

È probabile che anche loro possano partire dalla panchina e che Corini decida di dare il più possibile fiducia (fermo restando che c’è anche un De Francesco in più) a una squadra che dal suo arrivo, dentro mille difficoltà, ha centrato quattro vittorie in altrettante partite. Quanto al mercato, la doppietta d’ingressi messa a segno in 48 ore, consente di sentirsi un minimo più sereni e garantiti mentre si attendono altri recuperi clou, ma c’è attesa per l’innesto in attacco.

Union Brescia, il primo allenamento di Alessandro Lamesta - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Alessandro Lamesta - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Alessandro Lamesta - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Alessandro Lamesta - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Alessandro Lamesta - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Alessandro Lamesta - Media house Union Brescia

Union Brescia, il primo allenamento di Alessandro Lamesta - Media house Union Brescia

Con Lescano già da giorni messo in stand by tra condizioni ritenute dal Brescia ancora troppo fuori parametro e altre valutazioni sulle caratteristiche del giocatore, il raggio d’azione del club di Pasini si è allargato tra B e C. In terza serie, sempre all’Avellino (la squadra di Lescano), il Brescia ha preso informazioni su Cosimo Patierno, quest’anno ancora a secco, ma in C protagonista con gli irpini con 36 gol messi a referto in due stagioni.