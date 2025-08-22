Mercato Union Brescia: dopo Spagnoli, si tenta il colpo Bianchi

Alberto Spagnoli, 2 anni con opzione per il terzo e numero 32 sulle spalle, c’è. E Flavio Bianchi potrebbe esserci. Proprio così: l’Union Brescia tenta il colpo finale, sempre in attacco.

Il nuovo arrivato

Come previsto ieri Spagnoli ha chiuso il cerchio con l’Union: di mattina presto è partito per Padova e ha fatto in tempo ad aggregarsi all’allenamento con i nuovi compagni a Salò. Classe ‘94, è punta di esperienza e nella sua carriera ha vestito le maglie di Sacilese, Südtirol, Mestre, Renate, Modena, Feralpisalò, Ancona e Padova, collezionando complessivamente 365 presenze ufficiali con 73 gol e 30 assist. La scorsa stagione a Padova ha contribuito alla promozione in B con 6 reti in 35 gare: non tanti, ma spesso gol decisivi come quello nel recupero nella sfida diretta col Vicenza.

Si punta l’ex

Dunque: Spagnoli, Vido, Cazzadori, Maistrello. Oltre a Santini che però è certo partente. Ma, come detto, può non essere finita qui. E il punto è semplice: se Flavio Bianchi non riceverà offerte in serie B e quindi accetterà la proposta del Brescia, è lui la ciliegina sulla torta che la società di Pasini vorrebbe mettere su una campagna acquisti improntata all’allestimento di una squadra ambiziosa. Che con l’arrivo di Bianchi alzerebbe subito di netto l’asticella delle aspettative.

La cosa certa è che Bianchi è un obiettivo «ufficiale», ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo le opportunità e gli incastri degli ultimi giorni di mercato. Bianchi, che per ora si allena in solitaria, non ha mai chiuso la porta all’Union, ma non l’ha nemmeno spalancata rimanendo sempre fermo sulla sua posizione («prima la B»). Se poi la situazione si sbloccasse resterebbe da trovare l’intesa economica, che però non è lo scoglio determinante.

Le strategie

L’arrivo o meno del già ex Brescia determinerà anche eventuali altre scelte per il centrocampo dove Hergheligiu e Franzolini sono in partenza. La partita di domani con l’Arzignano sarà molto importante per effettuare valutazioni e, a proposito d’attacco, per osservare se i buoni segnali dati da Maistrello in Coppa Italia saranno o meno confermati. Intanto dal Cassino di serie D è arrivato il 2006 Mattia Valente: è stato uno dei migliori giovani nella passata stagione e si valuterà se inserirlo in rosa (avendo un contratto di apprendistato non entrerà in lista) o se andrà con la Primavera.