Brescia, Diana: «Abituato alle pressioni, suderemo sempre la maglia»

Prima conferenza della vigilia precampionato quella che Aimo Diana ha tenuto nella sala stampa del Rigamonti questa mattina. Il tecnico dell’Union Brescia è parso carico e fiducioso in vista della sfida di domani sera con l’Arzignan: «Siamo pronti, anche se non prontissimi perché abbiamo qualche giocatore nuovo da inserire. Ma ci siamo. Poi, parlerà il campo».

Le pressioni

Sul ruolo da favoriti al pari del Vicenza che gli addetti ai lavori gli attribuiscono, è laconico: «Siamo il Brescia, è giusto che il pensiero possa esser quello per la storia che c’è dietro. Pressioni? Quelle giuste per una società importante, una città importante, una stampa importante, una tifoseria importante. Io comunque a queste pressioni sono abituato. Siamo molto concentrati non solo su questa partita, ma anche sul percorso che dovrà venire. Abbiamo inserito 10 giocatori al momento, sebbene non si parta da zero anche se attorno a noi è cambiato il mondo. Con grande piacere, eh...».

Il climae i singoli

E ancora: «I tifosi? Ci hanno chiesto di sudare la maglia, ma con me questo succederà sempre. Ora dobbiamo ripagare la grandissima fiducia che ci hanno dato sul campo. Percepiamo un grande entusiasmo, che però non deve diventare euforia, perché l’euforia non ti fa restare lucido. So che questa è una ripartenza che si porta dietro tanti strascichi ma saremo noi che dovremo essere bravi a ripulirli».

Sui singoli: «Spagnoli? È in buone condizioni, lo tesseriamo per tempo e partirà dalla panchina. Gori? È pronto, sarà lui a difendere i pali. Vido? È a disposizione sia per l’inizio che in corsa, farò le ultime valutazioni domani: due o tre dubbi li ho anch’io. Capitan Balestrero? In questi giorni ho ritrovato il solito “Bale”, vediamo se partirà dall’inizio...».