Union Brescia, 7 partite in 28 giorni: domani inizia un mese di fuoco

Sette in ventotto. Cioè, la media di una ogni quattro. Sono le sette sfide che attendono l’Union Brescia nei prossimi 28 giorni: dal 7 febbraio al 7 marzo, un mese di fuoco. Un vero e proprio tour de force dal quale comincerà a delinearsi il destino di Balestrero e compagni che, all’interno di questo lotto di gare, affronteranno al Rigamonti anche il Lecco, la principale (e al momento, unica) antagonista per il secondo posto, quello che vale l’accesso ai play off direttamente dai quarti di finale.

La mappa

Quattro i match da giocare al Rigamonti, tre quelli in trasferta. Si parte, chiaramente, dai 90’ del «Piola» in programma domani (ore 14.30) contro il Novara. Il primo impegno casalingo di questa serie è fissato nell’infrasettimanale di mercoledì prossimo quando al Rigamonti (ore 20.30) arriverà la Virtus Verona. Sia con il Novara che con gli scaligeri ci sono da riscattare anche due pareggi dell’andata che gridano ancora vendetta: coi piemontesi fu un vero e proprio tiro al bersaglio con il giovane portiere Boseggia in vena di miracoli e con Cazzadori ad evitare la peggior beffa in pieno recupero, mentre l’1-1 colto dalla Virtus all’ultimo secondo suonò come una bruciante sconfitta.

Una delle tante parate di Boseggia all'andata - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Si tornerà poi a viaggiare nel posticipo serale (20.30) di lunedì 16 a Crema contro la Pergolettese, capace all’andata di inchiodare i biancazzurri sullo 0-0, seppur più per demerito bresciano. Serie di tre pareggi consecutivi che venne interrotta dal netto 2-0 sul campo della Pro Patria, reale fanalino di coda del campionato, che arriverà a Mompiano domenica 22 alle 17.30. Partita interna che anticiperà la seconda di fila in casa, probabilmente la più importante, con il Lecco in quello che sarà verosimilmente un vero e proprio spareggio per il secondo posto: sabato 28 alle 14.30 la rivincita per i lacustri, nettamente battuti, al di là dell’1-0, al Rigamonti-Ceppi.

L’incognita Triestina

Ultima esterna del «tour» la trasferta orobica della seconda infrasettimanale, quella di martedì 3 marzo (20.30), contro l’AlbinoLeffe, battuto 2-1 non senza qualche sofferenza di troppo il 25 ottobre scorso. Chiude il «settebello» la sfida interna con la Triestina di sabato 7 marzo (17.30), seppur qualche incognita su questa partita rimane. La disastrosa situazione degli alabardati (23 punti, ad ora, di penalizzazione) è nota a tutti con la squadra che sta comunque onorando il campionato, ma il recente blitz della Guardia di Finanza nella sede della società (finanziamenti sospetti e ipotesi di riciclaggio) che ha indagato i numerosi amministratori succedutisi dal 2023 ad oggi potrebbe minare anche il lato sportivo.

Un’eventuale estromissione dal campionato dei giuliani, con conseguente annullo dei punti finora fatti contro di loro dalle avversarie, avvantaggerebbe il Lecco che perderebbe sì 4 punti (pari a Trieste, vittoria in casa) contro i 3 del Brescia vincente al «Rocco», ma con il Brescia che sarebbe «costretto» a riposare quel 7 marzo o, in caso giochi e vinca, a vedersi sottrarre altri 3 punti se i biancorossi non dovessero poi finire il campionato. Ma ora, testa a questi 28 giorni. Dove serviranno energie fisiche e mentali per spegnere quel fuoco.