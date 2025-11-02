Triestina-Brescia, scontri tra tifosi: la ricostruzione

Se si siano dati appuntamento fuori dallo stadio prima del fischio di inizio saranno le indagini della Digos a stabilirlo. Per ora la cosa certa è che, fuori dal Nereo Rocco di Trieste, alcuni tifosi del Brescia si sono scontrati con quelli della squadra di casa. E lo scontro, stando ai video pubblicati sulle testate locali e alle testimonianze delle persone che in quel preciso istante si trovavano a poche decine di metri dalla curva della Triestina, sarebbe stato molto violento, visto che tra gli ultras con i volti incappucciati qualcuno ha sferrato colpi di bastone e mazze da baseball. È un miracolo che il bilancio dello scontro sia di qualche tifoso ferito lievemente, nessuno sarebbe infatti in gravi condizioni.

I fatti

Stando a quanto ricostruito, i tafferugli sarebbero avvenuti nella zona tra Giarizzole e via San Pantaleone, poco prima di mezzogiorno – la partita tra le due squadre, poi vinta per 1 a 0 dall’Union Brescia era in programma alle 12.30 – proprio mentre varie automobili e anche due pulmini da circa nove posti dei tifosi bresciani stavano percorrendo via San Pantaleone per raggiungere il settore ospiti.

A Trieste erano attesi più di mille tifosi biancazzurri, la maggior parte dei quali ha raggiunto correttamente il proprio settore scortati anche dalle auto della Polizia. In molti, soprattutto tra la gente (presenti anche famiglie con bambini) che si è ritrovata praticamente a pochi metri dagli scontri, si sono chiesti come abbiano fatto alcune auto dei tifosi ospiti ad arrivare praticamente a circa 50 metri dall’ingresso della curva Furlan, la casa del tifo più caldo della Triestina.

La ricostruzione

Ed è proprio questo uno degli aspetti su cui stanno lavorando gli inquirenti. Perché da una parte si parla di un’azione premeditata da parte dei tifosi bresciani, giunti in quel posto con il chiaro intento di provocare e scontrarsi con gli avversari. È questo quello che hanno pensato in molti, anche perché lo scontro sarebbe avvenuto non molto distante da un locale frequentato da ultras triestini, che lì si ritrovano prima di entrare allo stadio.

Una versione diametralmente opposta è stata fornita da alcuni tifosi bresciani che, prima del fischio di inizio della partita, si sono trovati in quella zona. Non sarebbe stata per nulla un’azione premeditata, ma le auto si sarebbero trovate nella parte sbagliata per un errore. E a cercare lo scontro sarebbero stati i tifosi della Triestina. Un invito al quale, evidentemente, alcuni ultras bresciani non hanno mancato di rispondere.