Triestina-Union Brescia, scontri tra tifosi prima della partita

I tafferugli hanno provocato il ferimento lieve di alcuni supporter. Sulla vicenda indaga ora la Polizia
Tafferugli tra le tifoserie di Triestina e Brescia poco prima dell’inizio della partita di oggi all’ora di pranzo. Gli scontri hanno causato il ferimento lieve di alcuni supporter. Lo riportano i siti di alcune testate locali, tra le quali «Il Piccolo», precisando che gli scontri sono avvenuti nella zona di Giarizzole, all’esterno dello stadio Nereo Rocco. 

Sulla vicenda indaga ora la Polizia.

