Trento-Lumezzane, sfida per consolidare i play off: la diretta

Sfida d'alta quota per consolidare un piazzamento nei play off. Alle 17.30 il Lumezzane scende in campo al Briamasco di Trento per la 29esima giornata di campionato. Una sfida davvero interessante perché di fronte si trovano due tra le squadre più in forma del momento.

I valgobbini infatti sono in serie positiva da tre giornate: dopo aver pareggiato con l'Inter U23 (0-0) i rossoblù hanno infatti battuto Giana Erminio (1-0) e Dolomiti Bellunesi (3-0). Sette punti che hanno permesso ai ragazzi di Emanuele Troise di raggiungere la nona piazza in graduatoria, a -1 dall'Inter U23, che è ottava. Di fronte però c'è un Trento che pare inarrestabile.

I ragazzi di Luca Tabbiani infatti non perdono dal 10 gennaio, ovvero dalla gara del Rigamonti contro l'Union Brescia (2-1). Poi i gialloblù hanno pareggiato con Novara e Lecco (entrambe per 1-1), vinto con AlbinoLeffe (1-2), Pergolettese (1-2), Arzignano Valchiampo (0-2), Pro Patria (2-0) e Pro Vercelli (1-3). Un ruolino di marcia impressionante che ha portato il Trento a scalare la classifica, raggiungendo il quarto posto, a -3 dal Lecco. «Giochiamo senza l'ossessione di voler mantenere le aspettative – ha detto Troise in conferenza stampa –; siamo in un ottimo momento e vogliamo metterci alla prova contro una squadra in grandissima forma». All'andata il match si concluse sull'1-1: al vantaggio immediato di Giannotti (3') rispose Caccavo (40' st).