Caccavo goleador, Rolando metronomo: le pagelle del Lumezzane
Queste le pagelle del Lumezzane dopo il convincente successo per 3-0 sulla Dolomiti Bellunesi.
6.5 - Giacomo Drago
Tiene la porta inviolata con un paio di buoni interventi e altrettante uscite alte.
7 - Sasha Mancini
Il gol che sblocca la partita è un capolavoro assoluto.
7 - Marco Moscati
La scivolata e le diagonali sono le sue armi vincenti.
7 - Riccardo Stivanello
Annulla completamente Vacca. Non sbaglia un intervento e dà un contributo anche in uscita.
6.5 - Marco Motta
Spinge con buona gamba, ma è anche attento difensivamente. Dal 22’ st Jacopo Deratti (6), che entra con la grinta giusta.
6 - Vincenzo Colangiuli
Notevole lavoro di sacrificio sulla destra, ma tocca pochi palloni. Dal 41’ st Manuele Malotti (sv), che torna in campo a quasi tre mesi dall’infortunio.
7 - Mattia Rolando
È il metronomo del Lumezzane in mediana. Il giallo lo terrà fuori dalla partita col Trento.
6.5 - Fabrizio Paghera
Stoppa sul nascere tantissime trame offensive ospiti. Esce al 1’ st per un leggero affaticamento, sostituito da Alessandro Ghillani (6.5), che firma il gol che chiude la partita.
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
- Gli scatti di Lumezzane-Dolomiti Bellunesi - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
7 - Michele Rocca
Strappa, rincorre e accende la luce del Lumezzane.
7.5 - Luigi Caccavo
Firma il decimo gol stagionale e vince tantissimi duelli. Dal 30’ st Gennaro Anatriello (sv).
7 - Mattia Iori
Una trasversa, il recupero palla che manda in porta Caccavo per il 2-0 e tanto altro. Dal 22’ st Matteo Ferro (6), che entra bene ma spreca due volte il possibile poker in ripartenza.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.