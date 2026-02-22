Giornale di Brescia
Calcio

Caccavo goleador, Rolando metronomo: le pagelle del Lumezzane

Alberto Rossini
Tutta la squadra è da applausi: difesa solida e attacco cinico per tre punti da play off
L'esultanza di Caccavo - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it
AA

Queste le pagelle del Lumezzane dopo il convincente successo per 3-0 sulla Dolomiti Bellunesi.

6.5 - Giacomo Drago

Tiene la porta inviolata con un paio di buoni interventi e altrettante uscite alte.

7 - Sasha Mancini

Il gol che sblocca la partita è un capolavoro assoluto.

7 - Marco Moscati

La scivolata e le diagonali sono le sue armi vincenti.

7 - Riccardo Stivanello

Annulla completamente Vacca. Non sbaglia un intervento e dà un contributo anche in uscita.

6.5 - Marco Motta

Spinge con buona gamba, ma è anche attento difensivamente. Dal 22’ st Jacopo Deratti (6), che entra con la grinta giusta.

6 - Vincenzo Colangiuli

Notevole lavoro di sacrificio sulla destra, ma tocca pochi palloni. Dal 41’ st Manuele Malotti (sv), che torna in campo a quasi tre mesi dall’infortunio.

7 - Mattia Rolando

È il metronomo del Lumezzane in mediana. Il giallo lo terrà fuori dalla partita col Trento.

6.5 - Fabrizio Paghera

Stoppa sul nascere tantissime trame offensive ospiti. Esce al 1’ st per un leggero affaticamento, sostituito da Alessandro Ghillani (6.5), che firma il gol che chiude la partita.

7 - Michele Rocca

Strappa, rincorre e accende la luce del Lumezzane.

7.5 - Luigi Caccavo

Firma il decimo gol stagionale e vince tantissimi duelli. Dal 30’ st Gennaro Anatriello (sv).

7 - Mattia Iori

Una trasversa, il recupero palla che manda in porta Caccavo per il 2-0 e tanto altro. Dal 22’ st Matteo Ferro (6), che entra bene ma spreca due volte il possibile poker in ripartenza.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

