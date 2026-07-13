Qual è il modo il giusto di preparare lo spiedo bresciano?

È ammesso anche l’uso dell’olio? Va utilizzato solo il maiale o sono contemplati anche pollo e coniglio? Di’ la tua

13 luglio 2026 1 ' di lettura

Lo spiedo bresciano Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti spiedoolioburrotradizionecucina bresciana Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...