Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
Calcio

Sorteggi Europa League: Milan col Benfica, Real Sociedad per la Juve

I rossoneri affronteranno pure due inglesi, Sunderland e Bournemouth. Per la Signora anche gli ostacoli Az Alkmaar, Celta Vigo e Rennes. L’Atalanta in Conference sfiderà l’Ajax
Il trofeo dell'Europa League accanto a quello della Conference - Foto Epa/Sebastien Nogier © www.giornaledibrescia.it
Il trofeo dell'Europa League accanto a quello della Conference - Foto Epa/Sebastien Nogier © www.giornaledibrescia.it

Real Sociedad, Az Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia, Celta Vigo, NEC Nijmegen, Hapoel Beer-Sheva avversarie della Juve. Benfica, Olympiacos, Ferencvaros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat-Armenia, Levski Sofia quelle del Milan. Questo l’esito del sorteggio dell’Europa League 2025-26.

Il format

È prevista una fase campionato a 36 squadre con classifica unica: prima giornata il 16-17 settembre, seconda il 15 ottobre, terza il 22 ottobre, quarta il 5 novembre, quinta il 26 novembre, sesta il 10 dicembre, settima il 21 gennaio e l’ottava e ultima il 28 gennaio. Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al 24° posto disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta (18 e 25 febbraio) – accoppiamenti determinati secondo la stessa classifica – e le vincitrici accedono agli ottavi di finale (11 e 18 marzo). Da quel momento in poi, la competizione proseguirà con la classica formula a eliminazione diretta. La finale si giocherà il 26 maggio a Francoforte.

Il riepilogo

Queste le rivali delle italiane (H in casa, A in trasferta) in attesa del calendario che sarà pubblicato nelle prossime ore:

Juventus: Real Sociedad (H), Az Alkmaar (A), Rennes (H), Ferencvaros (A), Omonia (H), Celta Vigo (A), NEC Nijmegen (H), Hapoel Beer-Sheva (A).

Milan: Benfica (H), Olympiacos (A), Ferencvaros (H), Salisburgo (A), Sunderland (H), Bournemouth (A), Ararat-Armenia (H), Levski Sofia (A).

La Conference

Effettuato anche il sorteggio di Conference Leaguel’Atalanta affronterà l'Ajax, il Borac e il Riga in trasferta, il Pafos, il Kairat Almaty e il Mjallby in casa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Europa LeagueMilanJuventus
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...