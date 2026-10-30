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Sorpresa speciale per un tifoso: Alberto incontra i giocatori del Brescia

Ospite della Residenza sanitaria assistenziale per disabili Tonini Boninsegna, è stato invitato al San Filippo dal presidente Pasini e dalla sindaca Castelletti
Alberto sorridente insieme a squadra e staff - Media house Union Brescia
Alberto sorridente insieme a squadra e staff - Media house Union Brescia

Un invitato speciale all’allenamento del Brescia. Alberto, tifoso biancazzurro ospite della Residenza sanitaria assistenziale per disabili Tonini Boninsegna, ha incontrato al San Filippo i calciatori dell’Union ed Eugenio Corini. Proprio l’allenatore gli ha consegnato una lettera firmata dal presidente Pasini, mentre il capitano Davide Balestrero gli ha donato una maglia ufficiale personalizzata e un cappellino del club.

L’antefatto

In occasione della presentazione dell’An Brescia, Alberto aveva indossato un cappellino con i simboli della sua squadra del cuore disegnati a mano. Un gesto apprezzato dalla sindaca Laura Castelletti e dallo stesso Giuseppe Pasini, che hanno deciso di invitarlo a incontrare la squadra.

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