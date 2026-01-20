Settore giovanile, nuova partnership tra Union Brescia e Pro Palazzolo

Il progetto di formazione dedicato al settore giovanile dell’Union Brescia continua ad allargare i propri confini. Dopo l’accordo ufficializzato lo scorso 2 dicembre con l’Adc Mario Rigamonti, nella giornata di oggi è stata presentata la nuova partnership con la Pro Palazzolo. Un’intesa strategica anche sotto il profilo geografico: Palazzolo, collocato al confine con la provincia di Bergamo, rappresenta infatti un territorio chiave per lo sviluppo e il rilancio del settore giovanile.

Leggi anche Il Brescia stavolta non va oltre: un punto e tre sprechi a Vercelli

La conferenza

Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte i responsabili dei settori giovanili di Union Brescia e Pro Palazzolo, Elia Legati e Luca Rampini, il presidente della società palazzolese Claudio Forlani e l’amministratore delegato di Dac, Daniele Scuola. L’accordo, di durata triennale, punta alla crescita condivisa delle due realtà e a una presenza sempre più strutturata di Union Brescia sul territorio.

«È un accordo che abbiamo fortemente voluto – spiega Scuola – nato da una vera comunione d’intenti tra le società. È una partnership che definirei strategica, soprattutto a livello territoriale: Palazzolo ci permette di presidiare un’area di confine importante come quella bergamasca. Ma non è solo questo. La Pro Palazzolo è stata scelta anche per la qualità delle strutture, per l’organizzazione all’avanguardia e per il numero di atleti, che può rappresentare un bacino di crescita fondamentale in ottica futura. L’utilità reciproca dell’accordo è chiara».

Piena autonomia

Sulla stessa linea Elia Legati. «Palazzolo è una realtà importante del nostro territorio e della provincia. Abbiamo voluto far crescere questo progetto portandolo ai confini del bresciano perché crediamo che i migliori ragazzi debbano giocare per il Brescia e desiderare di farlo. Perché questo accada dobbiamo però restituire qualcosa al territorio, e lo facciamo attraverso questi centri di formazione, che non sono solo sportivi ma anche educativi, rivolti a tecnici, società e calciatori».

Dal punto di vista metodologico, Union Brescia supervisionerà le attività lasciando comunque piena autonomia operativa alla Pro Palazzolo. «Ci saranno giornate formative – spiega Legati – in cui condivideremo le nostre linee guida, i concetti in cui crediamo e il percorso di crescita dei ragazzi, soprattutto nell’attività di base. Sarà un lavoro condiviso, ma con il giusto spazio e la necessaria libertà, perché è corretto che anche Palazzolo continui a crescere con il proprio metodo».

Punto di partenza

Grande soddisfazione anche da parte del presidente Claudio Forlani. «Per noi è un accordo importante, che certifica il percorso di crescita della società e la direzione intrapresa. È motivo di orgoglio, anche a livello territoriale. Essere affiliati come centro di formazione alla società più importante della provincia rappresenta un punto d’arrivo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza. Vogliamo aiutare Union Brescia ad allargare la rete del proprio settore giovanile e permettere loro di individuare e valorizzare i talenti presenti sul nostro territorio».

La Pro Palazzolo, da tempo, è attiva anche sul fronte sociale. Con il progetto Pro Motion, infatti, la società ha avviato circa un anno e mezzo fa una squadra composta da atleti con disabilità, impegnata nel campionato Figc di Quarta Categoria. Al momento l’accordo con Union Brescia riguarda esclusivamente il settore giovanile maschile, ma non si escludono sviluppi futuri.

«Palazzolo non è solo settore giovanile maschile – conclude Forlani – Abbiamo una squadra femminile in forte crescita e il progetto Pro Motion, che rappresenta per noi un valore enorme. L’intesa con Union Brescia oggi riguarda solo un ambito specifico, ma non escludiamo un’espansione futura per rendere ancora più organico il lavoro che stiamo già portando avanti».