Serie C, l’Union Brescia affronta la Pro Vercelli: la diretta

A Vercelli con un Marras in più. Il primo acquisto del mercato invernale, planato sul mondo Brescia in settimana, parte subito titolare. L’Union sfida la Pro e mette nel mirino la cinquina, il quinto successo consecutivo, che consentirebbe a Corini di prolungare l’en plein (per ora solo vittorie in biancazzurro), ma soprattutto garantirebbe il controsorpasso sul Lecco, che ieri ha vinto con la Dolomiti Bellunesi.

Si gioca allo stadio Piola, calcio d’inizio alle 14.30. In questa pagina, oltre al live testuale, sarà disponibile la diretta di «Tutti in campo», in onda anche su Teletutto. La radiocronaca su Radio Bresciasette è invece affidata a Michele Iacobello.

Corini non rischia Silvestri, che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con un affaticamento muscolare. Il difensore è stato convocato e sederà regolarmente in panchina, ma nella linea a tre – insieme a Sorensen e Rizzo – c’è Armati, che chiuderà il fortino a protezione della porta di Gori.

A destra, come detto, Marras. Parte dalla panchina l’altro nuovo acquisto, Alessandro Lamesta. De Francesco torna in regia dopo l’influenza di una settimana fa. Ai suoi lati Balestrero e De Maria, riproposto da mezzala. A sinistra c’è dunque spazio per Boci, che continua a essere un prezioso jolly.

Aspettando ancora il rinforzo in attacco, davanti la coperta resta molto corta. Valente giocherà nuovamente nel tandem, accanto a Denis Cazzadori. Una soluzione d’emergenza, in attesa che arrivi il centravanti richiesto da Corini. L’unico vero ricambio in quel reparto è Giani. Tra i sostituti c’è pure Mercati, appena rientrato dall’infortunio al ginocchio.

La Pro Vercelli non vive un buon momento: solo una vittoria nelle ultime sei, un calo che ha fatto scivolare in classifica i piemontesi. Per i quali il Piola resta però un fortino: la squadra di Santoni ha il quarto rendimento casalingo di tutto il campionato. All’andata finì 5-0 per l’Union, fu forse la miglior espressione del ciclo biancazzurro di Diana. Oggi sarà un’altra storia, ma il Brescia spera di ripetersi.