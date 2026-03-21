Nessi monumentale, Possenti dà solidità: le pagelle dell’Ospitaletto

6.5 – Luca Sonzogni

In uscita trasmette qualche brivido di troppo. Viene graziato da Balestrero nel finale di primo tempo ma in avvio di ripresa è miracoloso con un intervento sulla deviazione di Possenti verso la propria porta.

6 – Matteo Gualandris

Rimane bloccato, non si sgancia come suo solito ma garantisce solidità. In fase difensiva concede poco, anche quando il Brescia insiste con continuità sul suo lato.

8 – Riccardo Nessi (il migliore)

Prestazione monumentale. Vince il duello con Cazzadori e salva più volte i suoi. Prima ci mette una pezza sul tentativo di Sorensen, poi l’intervento decisivo sulla linea proprio su Cazzadori. L’esultanza sotto la Nord come dopo un gol è il simbolo di una prova totale.

7 – Marcello Possenti

Guida la linea difensiva e alza il muro insieme a Nessi. Esperienza e senso della posizione per chiudere ogni varco. Grande prestazione anche la sua.

6 – Michele Casali

Marras non lo mette mai realmente in difficoltà. Lui ringrazia, gestisce con ordine e gioca una partita tutto sommato senza affanni.

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

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6 – Gabriele Mondini

Buon primo tempo, più in difficoltà nella ripresa quando soffre le imbucate dei padroni di casa sulla sinistra. Dà comunque il suo apporto per conquistare il punto preziosissimo. Dal 35’ st Mateo Scheffer (sv).

6 – Mattia Ievoli

È il primo a portare pressione sull’impostazione avversaria. Rispetto al solito perde qualcosa in qualità nella gestione del pallone. Gara sufficiente. Dall’8’ st Andrea Pavanello (6) prova con il fisico a tenere alta la squadra ma non riesce sempre nell’intento.

6.5 – Michel Panatti

Nel primo tempo detta i tempi con qualità, tenendo il pallone incollato ai piedi e concedendosi anche giocate di livello in mezzo al campo. Nella ripresa cambia registro, badando più alla sostanza.

6 – Giacomo Maucci

Nessuna emozione apparente nello stadio che forse sognava da piccolo avendo fatto tutto il percorso nelle giovanili dei biancoazzurri. Gioca con personalità e senza sbavature. Lascia il campo al 9’ st a Mattia Guarneri (6) che entra con lo spirito battagliero e si adatta al momento complicato della gara facendo la solita legna in mezzo.

6 – Francesco Gobbi

Confermato da Quaresmini come riferimento offensivo, prova a sorprendere Gori con l’unico tiro in porta degli orange. Soffre la fisicità dei difensori bresciani, ma fa ciò che può. Nella ripresa resta isolato e vede pochissimi palloni. Dal 35’ st Luca Mafioletti (sv).

6 – Claudio Messaggi

Si discuteva in settimana su come alternasse prestazioni ottime in casa e leggermente più appannate in trasferta. Non ripete le magie che si vedono al Corioni ma comunque cerca più volte lo strappo per far male al Brescia. Parte forte nel primo tempo dove serve un buon pallone a Gobbi oltre a far ammonire Sorensen. Poi, quando la squadra si abbassa, cala anche la sua spinta.