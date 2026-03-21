Mallamo una luce, Marras sfasato: le pagelle del Brescia

L’U nio n Brescia non riesce a ripartire e con l’Ospitaletto matura un altro 0-0 che lascia tanto amaro in bocca e desta interrogativi anche al netto della grave emergenza infortuni.

6 – Stefano Gori

Un intervento in due tempi, non banale ma nemmeno da coefficiente di difficoltà elevato su Gobbi nel primo tempo, è il solo flash di una gara nella quale poi non viene mai sollecitato.

5 – Loris Armati

Un po’ troppo timoroso, un po’ troppo balbettante e questo nonostante dalla metà campo in su l’Ospitaletto non sia proprio per nulla ispirato: con niente, nel primo tempo si fa spesso mettere in difficoltà da Messaggi.

6.5 – Frederik Sorensen

Partita di spada, poco fioretto. Solido quel che serve, anche se i suoi rilanci sono spesso sbilenchi. Prova a dare una mano anche in attacco e per poco non gli riesce il colpo d’autore: di fronte si trova però l’onnipresente Nessi che gli devia in corner la conclusione.

6.5 – Alberto Rizzo

Efficace ed elegante, d’aiuto – grazie a intelligenza e piede – anche nei tentativi di sviluppo delle azioni. Molto continuo.

5 – Manuel Marras

Dopo un primo tempo quasi straniante, il primo segnale di vita vero dal suo cortile arriva al 9’ della ripresa con una gran giocata sulla destra che diventa una palla gol per De Maria. Il fatto è che questo resta anche il suo unico segnale di vita: adesso il sospetto che il ruolo a tutta fascia non lo aiuti è qualcosa di più. Involuto. Dal 26’ st Andrea Cisco (6) Che trova il modo di confezionare la palla gol per Cazzadori che si vede levare sulla linea.

6 – Alessandro Lamesta

Con Mallamo si spartisce bene i compiti alla regia. Non è sempre lucidissimo, ma è piuttosto costante.

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

7 – Alessandro Mallamo (il migliore)

Seconda partita da titolare, seconda partita illuminata. Soprattutto è l’unico che nel primo tempo tiene accesa la luce e prova a dettare un cambio passo. Gestisce bene la palla e crea due occasioni, per Balestrero e Cazzadori. Speranza. Dal 38’ st Riccardo Fogliata sv Non fa nemmeno in tempo ad acclimatarsi, specie in un finale in cui quel che il Brescia fa è provarci in qualsiasi modo senza un vero protocollo da seguire.

6 – Vincent De Maria

Sul piatto pesa quell’occasione sciupata a inizio ripresa. Rispetto a un primo tempo più anonimo, nei panni di trequartista aggiunto, nel secondo libera meglio la verve e il mancino al cross. Nulla che strappi l’urlo, ma in tempi di magra... Dal 38’ st Luigi Silvestri (sv) Sinceramente il suo mancato utilizzo dal 1’ lascia qualche domanda sul tavolo pensando soprattutto alla sua propensione offensiva e alle sue doti di colpitore sui piazzati.

5.5 – Brayan Boci

Il solito combattente, però al netto della foga e della corsa continua, non resta molto. Dal 32’ st Mattia Valente (sv) Onestamente ingiudicabile dentro un contesto che via via cambia tatticamente faccia.

5.5 – Denis Cazzadori

In isolamento, così come è costretto ad agire fa piuttosto fatica. Inoltre è ben «taccheggiato» dai centrali ospiti. In tutto questo però spreca una gran palla in profondità di Mallamo prendendola col petto anziché di testa e si vede negare la gioia del gol al limite: della riga e della partita.

5.5 – Davide Balestrero

Da attaccante non per scelta corre parecchio e spesso a vuoto, così spreca energie e anche lucidità: è grossa la chance che di testa, da dentro l’area piccola, spreca a fine primo tempo. Dal 26’ st Tommy Maistrello (5.5) Ha un’occasione di testa, ma è lontanissimo da una condizione almeno accettabile. ​​​​​​