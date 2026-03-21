Brescia, Corini: «Accettiamo i fischi, dobbiamo reggere l’urto»

Eugenio Corini gira in sala stampa una metafora già consegnata alla sua squadra: «Quando l’imbuto si fa stretto devi saper starci dentro, perché quando ne esci diventi un fiore. Non vi dico cosa c’è al suo interno adesso, però».

La battuta del tecnico del Brescia stempera un po’ della tensione montata a fine partita, con i fischi della Curva e il coro, rivolto direttamente a lui: «Mister, quando vinciamo?». Per Corini il dissenso «va accettato, anche quando magari non lo condividi, soprattutto se i tifosi ci spingono per novantacinque minuti. È giusto che la gente esprima il proprio stato d’animo, la loro volontà di vincere è la nostra».

L’analisi

L’impressione che resta avvinghiata al fondale è sensibilmente diversa da quella di un altro 0-0, quello con la Triestina: «Allora non avevo cercato scuse – dice Corini –, ma oggi la squadra ha fatto una buonissima partita: ha tirato in porta, ha creato i presupposti per segnare. Meritavamo di vincere, senza dubbio».

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Ospitaletto - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

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La prudenza nel primo tempo è stata calcolata: «Avevo chiesto io ai giocatori di mantenere l’equilibrio, per disinnescare le abilità in contropiede dell’Ospitaletto. Anche se paradossalmente abbiamo avuto più predominio territoriale in quella frazione che nella ripresa. Per le difficoltà che stiamo avendo quest’anno, dobbiamo ripartire dalle ultime due prestazioni».

Il clima

Il messaggio è chiaro: questi momenti forgiano, è importante non perdere lucidità. All’accettazione dei fischi Corini abbina la volontà «di spiegare al tifoso il nostro momento: quando hai una squadra depotenziata del cinquanta percento e giochi partite come questa devi provare orgoglio, i pochi che ci sono dimostrano grande spirito. Restiamo uniti, perché poi quando si gode lo si fa davvero: avremo i play off e ce li giocheremo al massimo, a prescindere di quale sarà la nostra posizione al termine della regular season».

Il protagonista

Un momento nel match: al centro, con la maglia numero 3, Rizzo - Foto New Reporter Pasotti © www.giornaledibrescia.it

Il risvolto positivo dei mesti numeri di questo periodo è la solita impermeabile tenuta difensiva: «Siamo stati equilibrati e compatti, peccato però non essere riusciti a sbloccarla. C’è dispiacere». Alberto Rizzo riassume così le proprie sensazioni, e come Corini si mostra rispettoso dei fischi della Curva: «Sappiamo che la piazza è esigente, abbiamo la stessa volontà di vincere. Noi dobbiamo pensare solo a lavorare e migliorarci: mancano ancora cinque partite prima dei play off, dobbiamo dare il meglio perché il secondo posto non è ancora garantito».