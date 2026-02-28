Marras fuori categoria, Balestrero non si ferma: le pagelle del Brescia

L’Union Brescia si aggiudica lo scontro diretto del Lecco: il 3-1 del Rigamonti regala l’allungo in classifica sui blucelesti, ora distanti sei punti, e consente alla squadra di Corini di blindare il secondo posto in classifica. Di seguito le pagelle.

6 – Stefano Gori

Il gol del Lecco è storia a sé che si scrive quando il libro della partita è già in archivio e comunque lui non c’entra. Lui che fino a lì era stato chiamato in causa solo per la necessità di un’uscita a gara già in ghiaccio. Con un suo rilancio poi getta il seme per il 3-0.

6 – Luigi Silvestri

Comincia da un paio di notevoli recuperi difensivi prima di una titubanza che lo costringe a utilizzare un vecchio rimedio della nonna: il fallo con giallo annesso. Nell’insieme gara accorta anche se quell’ammonizione lo costringe a tenersi frenato. Dal 19’ Alberto Rizzo (6) Fa il suo ingresso a «babbo morto», ma col Lecco ancora vivo e qualcosa da fare ce l’ha: svolge la sua parte.

7 – Frederick Sorensen

Mette quel tanto di testone che basta per trasformare una palla calciata da corner nell’assist che sblocca la partita. Ciliegina sulla torta di una prova da manuale della sicurezza.

6.5 – Loris Armati

Apporta un bel tasso di fisicità nel contesto di una prestazione molto puntuale e di concentrazione.

7.5 – Manuel Marras

Ecco qui il giocatore «hors catégorie», ovvero che con la C nulla c’entra. Una gara che è un concentrato di qualità (giusto una palla mal giocata in un contropiede sullo 0-0), «strappi» e sacrificio in fase difensiva. Stavolta è totalmente dentro il gioco: libero di inventare segnare pure un gran 2-0. Dal 38’ st Andrea Cisco sv: È tra i giocatori da tenere sul pezzo perché dovrà tornare a essere un’arma.

7.5 – Davide Balestrero

È il capitano time: secondo gol consecutivo e idem per quanto riguarda l’assist che serve a metterla sul 2-0. Rete personale e servizio sono pesantissimi così come il suo tasso di decisività nell’ultimo periodo (in 7 partite, tra realizzazioni e assist ha partecipato a 7 marcature). Gagliardo, battagliero, presente.

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

6.5 – Riccardo Lamesta

Una regia ben più a fuoco di quella di una settimana fa. Resta l’impressione che la posizione qualcosa gli tolga, ma riesce comunque a offrire spunti e visione oltre a un corner che si trasforma nel prezioso 1-0.

6.5 – Riccardo Fogliata

Ricky il falegname costruisce una diga in mezzo al campo: mette pressione anche ai fili d’erba del Rigamonti.

6 – Brayan Boci

Magari meno preciso del solito, ma le sue discese in fascia sono sempre una boccata d’aria fresca. E non manca il lavoro oscuro. Dal 19’ st Vincent De Maria (6) Entra in una fase in cui non resta che gestire e fa ciò che deve fare.

6 – Valerio Crespi

La fotografia della sua partita, che racchiude anche lo spirito di giornata della squadra, è quel pallone che sradica dai piedi di Romani sulla linea di fondo e che mette sui piedi di Balestrero pronto a sua volta a servire Marras. In proprio non ha grosse occasioni, ma contribuisce, sebbene a volte sia confusionario a crearne. Là davanti è già un preciso riferimento. Dal 38’ st Tommy Maistrello (sv).

7 – Denis Cazzadori

Ieri come contro la Pro Patria: «Si vede che Denis è un po’ appannato e stanco». Ieri come con la Pro Patria: gol. Il concetto è che sì, è un po’ appannato e meno lucido, ma è sempre sempre sempre lì a non mollare un centimetro e a «raspare». Dal 25’ st Davide Di Molfetta (6) Manca la forma partita, non la qualità. Al punto che si merita persino qualche «olè» del pubblico.