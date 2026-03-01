Sette passi sul Lecco: il Brescia blinda la piazza d’onore con un tris

Se ci sono i festini bilaterali (cit. Elettra Lamborghini), esiste anche il festino unilaterale: all’allestimento ci pensa il Brescia che firma scenografia, coreografia e musiche. E non serve l’orecchio assoluto per sentire nell’aria una melodia da 6 punti (7 per il vantaggio negli scontri diretti) di vantaggio sul terzo posto. Nello scontro diretto contro il Lecco, i biancazzurri hanno costruito una vittoria estremamente intelligente. E poi anche piena, solida, cinica, fisica.

D’autorità. Da grande squadra che a un’altra – fino a prova contraria – big del girone non ha lasciato che le briciole di un gol della bandiera – a mandare agli almanacchi il 3-1 definitivo – siglato in pieno recupero. Unica sbavatura di una gara in cui il piano che era stato preparato è stato applicato alla lettera. Tutto, compreso il «solito» primo tempo sotto la bandiera della prudenza, aveva e tutto ha trovato un senso per portare a una vittoria dal peso quintalesco e che ha preso forma dalla prova più significativa e appagante da quando Corini siede – sono 12 partite – sulla panchina di un Brescia.

I solisti

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Serie C, gli scatti di Union Brescia-Lecco - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Condotto al porto dei tre punti da Balestrero, Marras e Cazzadori. Il primo è letteralmente in stato di grazia e ha sbloccato una gara avvitata sulla tattica al 43’ di un primo tempo che fino a lì aveva perlopiù vissuto di studio. Certo non di emozioni e nemmeno di ritmo. Però proprio questa è stata la chiave. Dopo un buon avvio, aggressivo, del Lecco il Brescia attendista ha avuto il merito e la capacità di togliere gas alla squadra di Valente, facendole abbassare i giri. Una lunghezza d’onda che ha iniziato a premiare i biancazzurri, sempre più in controllo.

Però poco precisi e un po’ troppo precipitosi soprattutto negli sviluppi di due-tre situazioni di contropiede (abbiamo in mente una grande apertura di Crespi per Marras che poi, unico errore di una prova maiuscola, l’ha messa malissimo a Boci) che avrebbero meritato sorte migliore. Ma il sottotono di una buona presenza, anche fisica, dei ragazzi di Corini era avvertibile nell’aria. Certo, nell’aria non c’erano avvisaglie del gol che invece Balestrero ha confezionato da primo ballerino e alla prima chance assoluta della partita: sopraggiungendo in spaccata su una spizzata di testa di Sorensen sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina.

Un episodio tanto insperato, quanto colto nella sua importanza dal Brescia che ha provato a battere il ferro bollente anche nel recupero con una martellata-cross di Marras per Crespi anticipato in ultimo. Con la stessa propensione offensiva del finale di prima frazione, il Brescia si è ripresentato in campo nella ripresa. Finalità: chiudere la partita. Sul palco è salito, col codice (il numero di maglia) 93, il secondo tenore della serata, Marras, che con un piatto volante in corsa raccoglie un gentile servizio di Balestrero.

Sulla linea di fondo

Ma il merito è stato di Crespi che come un dannato ha lottato per levare palla dai piedi di Romani sul fondi per poi servire il capitano. Crespi era lì dopo che lui stesso aveva provato a mettere in difficoltà Furlan concludendo su contropiede orchestrato da Cazzadori. Un’azione, come lo specchio di quella che è stata l’ispirazione di giornata di una squadra dentro in pieno nel ruolo di grande.

Tanto che già che c’era ha dato la mazzata definitiva a un Lecco già tramortito: da un lancio lungo di Gori che prende un paio di rimbalzi, Crespi va alla conclusione. Furlan pasticcia e sulla palla arriva Cazzadori, terzo solista e mister 8 gol. Ospiti come la temperatura di Aosta nella vecchia rubrica meteo della Rai: non pervenuti in zona gol.

Non fino al 93’ quando una girata di Marrone ha infilzato Gori. Una segnalazione di fuorigioco è stata poi corretta all’Fvs: la rete degli ospiti è stata solo un fastidio perché nel frattempo la gara era diventata pura accademia e pure teatro di qualche preziosismo accompagnato da un pubblico che non ha lesinato applausi. Bene, bravi, bis e +7. Ma giù la testa: martedì c’è l’Albinoleffe.