Cazzadori letale, De Francesco prof: le pagelle di Triestina-Brescia
Bene la difesa, Gori decisivo con due interventi. Giani riabilita una gara pasticciata con l’assist
Alberto De Francesco - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
L’Union Brescia vince anche in emergenza: Cazzadori firma l’1-0 in trasferta contro la Triestina, che sigilla la quarta vittoria consecutiva dei biancazzurri. Di seguito le pagelle della sfida del Nereo Rocco. 6.5 – Stefano Gori Una sufficienza di stima pura, si trasforma in sufficienza vera grazie all’intervento con mano di richiamo su Crnigoj dai 25 metri (ancora sullo 0-0). Poi va addirittura oltre da pochi passi su Kljajic. Freddo. Brescia, che cuore: Cazzadori piega la Triestina e l’emergen
