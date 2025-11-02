Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio

L’Fvs funziona, ma l’arbitro non lo sa: cos’è successo a Trieste

Erica BariselliLuca Chiarini
Minuto 40: Faggioli segna dopo un tocco di mano, Guitaldi non va al monitor. L’Fvs, inizialmente non attivo per un guasto, era tornato in funzione: decisive le proteste del Brescia, a farne le spese Piovani con l’espulsione
Una delle due review dell'arbitro - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Una delle due review dell'arbitro - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
AA

Nel bene e nel male, il Football video support è stato assoluto protagonista nella sfida di questo pomeriggio tra Triestina e Brescia. Prima ancora che la partita iniziasse: un malfunzionamento del monitor posizionato a bordocampo ha costretto l’arbitro Guitaldi a ritardare il calcio d’inizio di dieci minuti esatti.

In realtà il guasto si è protratto nei minuti iniziali della partita, tant’è che lo speaker del Nereo Rocco aveva annunciato che, almeno inizialmente, le due squadre si sarebbero affrontate con l’Fvs non funzionante.

L’episodio

Il gol irregolare di Faggioli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it
Il gol irregolare di Faggioli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

L’inconveniente è durato poco: al quinto di gioco tutto è tornato a funzionare regolarmente. Una circostanza che ha aiutato l’Union, ma che al contempo ha generato non poca confusione. Al minuto 40, infatti, il direttore di gara aveva assegnato un gol alla Triestina: contrasto vinto da Faggioli (con evidente tocco di mano) e conclusione vincente a tu per tu con Gori.

Il Brescia ha subito portato all’attenzione dell’arbitro l’irregolarità del gol. Proteste furibonde, che hanno indotto Guitaldi ad ammonire Diana e addirittura ad espellere il club manager Piovani. Rimostranze effettivamente molto accese, ma che in realtà hanno una spiegazione: né il direttore di gara né il quarto uomo si erano accorti del ripristino del Football video support. Motivo per cui l’arbitro inizialmente non si era recato al monitor, pur essendo prevista da regolamento la revisione dopo ogni rete.

Le scuse

  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia
    Serie C, gli scatti di Triestina-Union Brescia - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Le proteste dell’Union, di fatto, hanno fatto sì che Guitaldi si ravvedesse dell’errore e potesse appurare dalle immagini la platealità del tocco di Faggioli. Da apprezzare il gesto dell’arbitro, che nel dopogara si è scusato per la svista. Tutto è bene quel che finisce bene: giustizia è fatta. Anche in occasione della card giocata da Tesser, sul contatto lieve tra Fogliata e Silvestro nel recupero della ripresa: la revisione, in quel caso, ha giustamente confermato la decisione iniziale di non assegnare il rigore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Union BresciaTriestinaFvsserie CBrescia
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario