L’Fvs funziona, ma l’arbitro non lo sa: cos’è successo a Trieste

Nel bene e nel male, il Football video support è stato assoluto protagonista nella sfida di questo pomeriggio tra Triestina e Brescia. Prima ancora che la partita iniziasse: un malfunzionamento del monitor posizionato a bordocampo ha costretto l’arbitro Guitaldi a ritardare il calcio d’inizio di dieci minuti esatti.

In realtà il guasto si è protratto nei minuti iniziali della partita, tant’è che lo speaker del Nereo Rocco aveva annunciato che, almeno inizialmente, le due squadre si sarebbero affrontate con l’Fvs non funzionante.

L’episodio

Il gol irregolare di Faggioli - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

L’inconveniente è durato poco: al quinto di gioco tutto è tornato a funzionare regolarmente. Una circostanza che ha aiutato l’Union, ma che al contempo ha generato non poca confusione. Al minuto 40, infatti, il direttore di gara aveva assegnato un gol alla Triestina: contrasto vinto da Faggioli (con evidente tocco di mano) e conclusione vincente a tu per tu con Gori.

Il Brescia ha subito portato all’attenzione dell’arbitro l’irregolarità del gol. Proteste furibonde, che hanno indotto Guitaldi ad ammonire Diana e addirittura ad espellere il club manager Piovani. Rimostranze effettivamente molto accese, ma che in realtà hanno una spiegazione: né il direttore di gara né il quarto uomo si erano accorti del ripristino del Football video support. Motivo per cui l’arbitro inizialmente non si era recato al monitor, pur essendo prevista da regolamento la revisione dopo ogni rete.

Le scuse

Le proteste dell’Union, di fatto, hanno fatto sì che Guitaldi si ravvedesse dell’errore e potesse appurare dalle immagini la platealità del tocco di Faggioli. Da apprezzare il gesto dell’arbitro, che nel dopogara si è scusato per la svista. Tutto è bene quel che finisce bene: giustizia è fatta. Anche in occasione della card giocata da Tesser, sul contatto lieve tra Fogliata e Silvestro nel recupero della ripresa: la revisione, in quel caso, ha giustamente confermato la decisione iniziale di non assegnare il rigore.