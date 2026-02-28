Prodezza di Napolitano, Moscati salva due gol: le pagelle del Lumezzane

Il Lumezzane raccoglie un buon punto contro il Trento, la squadra più in forma del girone A di serie C: apre una prodezza di Napolitano, poi Giannotti firma l’1-1 definitivo. Di seguito le pagelle dei rossoblù.

6 – Giacomo Drago

Forse ingannato dall’effetto del pallone sul gol. Dà sicurezza alla difesa in area.

7 – Sasha Mancini

Ha poco spazio per sovrapporsi, ma dietro è attento sia su Chinetti che su Capone.

7.5 – Marco Moscati

Bravo e fortunato nel salvare due gol nella solita partita perfetta.

7.5 – Riccardo Stivanello

Come sopra. Salva sulla linea su Ladisa e vive di anticipi e duelli vinti.

6 – Matteo Motta

A tratti impeccabile, a tratti svagato. Poco preciso tecnicamente.

7 – Gesualdo Napolitano

Prima da titolare, spacca la partita inventandosi il vantaggio. Nel finale di primo tempo si fa ammonire e viene sostituito per precauzione al 1’ st da Alessandro Ghillani (6): entra con la giusta «garra».

7 – Fabrizio Paghera

Filtro prezioso per tutte le imbucate centrali gialloblù.

Serie C, gli scatti di Trento-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane

5.5 – Vincenzo Colangiuli

Un po’ pigro a uscire su Giannotti in occasione dell’1-1. Qualche sprazzo di tecnica, ma decisamente troppo poco. Dal 42’ st Matteo Ferro (sv).

6 – Michele Rocca

Ci mette intensità nelle due fasi, ma gli manca il solito guizzo.

6 – Luigi Caccavo

Benissimo quando deve difendere il pallone, rivedibile nelle scelte. Dal 18’ st Gennaro Anatriello (5.5): ancora lontano dalla migliore condizione, si divora due volte il 2-1.

6 – Mattia Iori

Nel primo tempo tocca pochi palloni, nella ripresa prova ad accendersi con maggiore continuità. Dal 28’ st Manuele Malotti (6.5): a un passo dal 2-1 con una magia in pieno recupero.