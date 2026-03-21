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L’attacco non gira, allora ci pensa Deratti: le pagelle del Lumezzane

Alberto Rossini
Il centrale è il migliore indiscusso dei valgobbini: il gol impreziosisce una prestazione di altissimo livello. Male Colangiuli e Anatriello
Deratti esulta dopo il gol - Ufficio stampa Lumezzane
Deratti esulta dopo il gol - Ufficio stampa Lumezzane
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Dopo una partita di grande sofferenza, il Lumezzane porta a casa un punto preziosissimo in ottica play off: Deratti, con un gol al 95’, firma l’1-1 finale in casa della Pro Vercelli. Di seguito le pagelle dei valgobbini.

6.5 – Giacomo Drago

L’unica parata che fa arriva in fuorigioco. Dà sicurezza al reparto.

6 – Marco Moscati

Se la cava di mestiere, anche quando è solo nell’uno contro uno.

8 – Jacopo Deratti

Era già il migliore della difesa fino a prima del gol dell’1-1.

6.5 – Riccardo Stivanello

Niente errori salvo poi rimediare un giallo ingenuo nel finale.

5.5 – Sasha Mancini

In difficoltà su Akpa Akpro. Fatica a dare il suo contributo. Dal 1’ st Matteo Ferro (6) Prova a dare velocità.

5.5 – Alessandro Ghillani

Non va quasi mai al raddoppio su Sow, spreca un paio di ripartenze. Dall’11’ st Mattia Iori (5.5) Non entra con la solita qualità.

6.5 – Fabrizio Paghera

Oggi più che mai c’è da fare legna e lui è nel suo elemento.

  • Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Lumezzane
    Serie C, gli scatti di Pro Vercelli-Lumezzane - Ufficio stampa Lumezzane
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6 – Mattia Rolando

Pur in calo e con un giallo pesante sulle spalle è l’ultimo a mollare, conquistando il corner dell’1-1.

5.5 – Matteo Motta

Da esterno alto non convince, leggermente meglio da terzino. Dal 35’ st Gaetano Monachello (sv)

5 – Vincenzo Colangiuli

Dovrebbe dare qualità tra le linee, ma non vede quasi mai il pallone. Dall’11’ st Manuele Malotti (6)

5 – Gennaro Anatriello

Gli arrivano pochissimi palloni giocabili. Non riesce ad aiutare la squadra. Dall’11’ st Beidi Gallea (6.5) Entra per dare solidità alla difesa e si ritrova a costruire l’1-1 con Deratti.

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