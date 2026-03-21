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Deratti segna al 95’ e fa impazzire il Lumezzane: 1-1 a Vercelli

Alberto Rossini
Gara di sofferenza dei valgobbini in casa della Pro: Carosso firma il vantaggio nella ripresa, poi il pari del centrale. Punto prezioso in ottica play off
Emanuele Troise, allenatore del Lumezzane - © www.giornaledibrescia.it
Emanuele Troise, allenatore del Lumezzane - © www.giornaledibrescia.it
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Clamoroso al Piola. Non viene in mente altro per descrivere il pari del Lumezzane contro la Pro Vercelli agguantato all’ultimo secondo grazie alla conclusione volante di Deratti (1-1). In una gara di totale difficoltà da parte dei valgobbini, il cui primo e unico tiro in porta è proprio il destro volante di Deratti, il punto guadagnato ha un sapore quantomai speciale perché mantiene a distanza proprio i piemontesi, sempre a -3 in classifica, ma soprattutto permette di rispondere parzialmente agli assalti di Albinoleffe e Giana Erminio, vittoriose nei rispettivi match e pronte a bussare alla porta dei play off. Consolidata dunque ancora l’ottava piazza per la truppa di Troise, che ora è chiamata solo a vincere sabato prossimo proprio con l’Albinoleffe.

Il match

Out a sorpresa Caccavo e nemmeno in panchina per un problema muscolare, Troise si affida a un più coperto 4-4-1-1 con Colangiuli nel ruolo di trequartista alle spalle di Anatriello. Ma la vera novità è la posizione di Motta, schierato esterno alto sulla sinistra con Mancini confermato terzino. Avvio in salita per il Lumezzane che fatica a tessere trame di gioco quantomeno utili per arrivare sulla trequarti dei piemontesi, in controllo per tutta la prima frazione e vicini al gol con le continue fiammate di Asane Sow dalla sinistra e di Akpa Akpro dalla destra, comunque neutralizzate a turno da Deratti, Moscati, Stivanello e Drago.

La mossa di Troise non paga, almeno dal punto di vista offensivo e i valgobbini vivono 45’ di sofferenza, pur senza subire tiri pericolosi nello specchio. All’intervallo il tecnico campano prova a intervenire, gettando nella mischia Ferro per Mancini e arretrando Motta nel consueto ruolo di terzino sinistro e il Lume prova ad affacciarsi timidamente in avanti scodellando quantomeno un paio di palloni in area. Ma è ancora troppo poco e allora Troise cambia volto alla squadra inserendo Iori, Malotti e Gallea per Ghillani, Colangiuli e Anatriello.

La sblocca Carosso

I cambi però non invertono il trend della gara, con le bianche casacche che sfiorano il vantaggio ancora con Akpa Akpro – conclusione alta – e Comi – attento Drago –. Il Lume non dà segni di vita e allora al 24’ è la Pro a pescare il jolly con la rasoiata di Carosso dal limite dell’area che va a insaccarsi proprio all’angolino.

Il Lume la riprende

Il gol pesa come un macigno sull’umore dei rossoblù che non riescono a cambiare ritmo, anzi rischiano più volte di affondare, ma prima è Deratti a salvare in extremis su Sow in scivolata, poi è Comi a divorarsi il 2-0 da dentro l’area di rigore sugli sviluppi di un corner. In pieno recupero il Lume prova a crederci sfruttando una serie infinita di calci piazzati e all’ultimo secondo (50’) è Deratti a coordinarsi al volo su una sponda casuale di Gallea, firmando il rocambolesco e, quantomai preziosissimo, 1-1.

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