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Serie C, iniziano i play off: la diretta di Lumezzane-Alcione
Calcio d’inizio alle 20: in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season, i valgobbini hanno a disposizione due risultati su tre
Enrico Passerini
Emanuele Troise, tecnico dei rossoblù - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
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