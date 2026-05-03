Giornale di Brescia
Abbonati
Calcio
Sport
⬤ LiveCalcio

Serie C, iniziano i play off: la diretta di Lumezzane-Alcione

Calcio d’inizio alle 20: in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season, i valgobbini hanno a disposizione due risultati su tre
Enrico Passerini
Emanuele Troise, tecnico dei rossoblù - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it
Emanuele Troise, tecnico dei rossoblù - Foto New Reporter Biasi © www.giornaledibrescia.it

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Lumezzane CalcioAlcione Milanoserie Cplay off serie C 2026Lumezzane
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...