Lumezzane, ko tra le proteste: la Pergolettese ribalta il risultato

Il tre è il filo conduttore che domina la domenica del Lumezzane al Voltini, ma stavolta non c’è niente di magico, essendo solo la somma di una giornata da dimenticare. Tre sono infatti i punti lasciati per strada contro la Pergolettese, maturati nell’ormai solito copione del vantaggio iniziale svanito sotto i colpi della rimonta avversaria.
Snodi
Come anche tre sono gli episodi chiave che hanno indirizzato il match, figli sia di ingenuità e demeriti rossoblù, sia di interpretazioni arbitrali cervellotiche. E tre, ora, diventano le gare consecutive senza vittorie dei valgobbini, puniti ancora oltre i propri demeriti. Sul risultato pesano l’espulsione di Boffelli, trasformata da giallo in rosso dall’Fvs non senza qualche dubbio, come anche il rigore fischiato a Ndiaye per un tocco di braccio che nemmeno le immagini chiariscono. Ma anche l’interpretabile espulsione comminata ad Anatriello, reo di aver calciato ingenuamente un pezzo di scotch verso il direttore di gara, gesto effettuato senza malizia, ma evitabile nel finale.
Insomma il Lume chiude in nove e accende già la sirena dell’emergenza in vista della gara di domenica contro il sorprendente Arzignano quarto in classifica, ma soprattutto non raccoglie ancora i frutti di quanto seminato in un primo tempo di totale controllo. Gli esterni sono i primi artefici del gioco del 3-5-2 di Sammarco. Diodato, preferito a Ghillani sulla destra, arriva spesso in zona offensiva come nell’occasione dell’1-0 di Anatriello di testa arrivato al 41’. Ma le sgasate sulle fasce portano anche le firme di Rocca, che quasi porta Silvestri – salvato solo dalla traversa – all’autogol, e Rolando, che serve un’altra palla d’oro ad Anatriello, il cui colpo di testa termina a lato di pochissimo. Le tracce della Pergolettese sono solo nel tiro di Berretta ben controllato da Andrenacci.
Dopo il riposo
Troppo poco per spaventare un Lumezzane che parte convinto anche nella ripresa, pur incappando nel gol annullato a Tremolada per fuorigioco sugli sviluppi di un piazzato. Al 13’però c’è la svolta: Ndiaye pasticcia con il pallone, Boffelli stende Evangelista e dopo Fvs arriva il rosso. La Pergolettese prova a crederci e poco dopo trova l’1-1 proprio con l’ex Corti che anticipa Deratti di testa su cross di Pala.
Ma le proteste rossoblù non si placano perché poco dopo una conclusione ravvicinata di Rossetti sbatte sul braccio di Ndiaye in area. Le immagini non chiariscono anche se la sensazione è che la palla vada a colpire il petto del centrale valgobbino, ma l’arbitro non cambia la decisione e Ferrandino trasforma con freddezza. Nel finale poi la doccia gelata, con l’espulsione rifilata ad Anatriello per un gesto interpretato come di stizza. In nove il Lumezzane ci prova comunque, ma al triplice fischio esultano i gialloblù.