Pergolettese-Brescia, Corini: «C’è Maistrello, ma è da valutare bene»

«Ho la percezione che stiamo facendo qualcosa di bello. Abbiamo migliorato la classifica e stiamo recuperando giocatori in vista del finale di stagione. Dobbiamo quindi tenere duro, pensando ad ottenere il massimo possibile. Per fare questo, però, bisogna trovare la giusta continuità». Queste le dichiarazioni dell’Union Brescia Eugenio Corini nel Media Center dello stadio Lino Turina di Salò alla vigilia del match contro la Pergolettese.

«Affrontiamo una squadra che ha ottenuto gli stessi nostri punti nelle ultime cinque partite e che sta bene. Noi però abbiamo tutte le armi e le qualità per vincere. Arriviamo a questa sfida con tante certezza, anche se manca ancora qualche elemento», ha detto il tecnico dell’Union.

Il gruppo

Rispetto alla settimana scorsa rientra un solo giocatore: «Posso convocare Maistrello, perché sta sicuramente meglio, ma prima di utilizzarlo devo valutare bene. Per il resto nulla di nuovo. Meglio non rischiare Vido, che ha bisogno di ancora un po’ di tempo prima di rientrare».

Contro la Virtus Verona non tutto è stato perfetto: «Bisognava gestire meglio qualche situazione. Non dovevamo comunque dare coraggio ai nostri avversari. Non è stato rilassamento: avremmo potuto fare anche il quarto gol. Forse ci ha preso l’ansia di vincere, non la rilassatezza. In ogni caso, sbloccando subito il match, poi è sempre più facile andare a fare risultato. Bisogna però continuare a mantenere lo stesso ritmo fino alla fine».

Chiusura sul gruppo: «Mi è piaciuto tanto vedere i ragazzi andare ad esultare sotto il box degli infortunati. C’è uno spirito bellissimo e lo spogliatoio è molto unito. Le cose sono spontanee alla fine sono le migliori».