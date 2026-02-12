Giornale di Brescia
Calcio

Panatti ci mette qualità, Gobbi entra carico: le pagelle dell’Ospitaletto

Francesco Venturini
Contro l’Alcione Milano arriva il secondo pareggio consecutivo per gli orange. Sonzogni è decisivo dopo tre minuti, la difesa gioca una gara attenta
Uno scatto di Alcione-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
Arriva il secondo pareggio consecutivo per l’Ospitaletto. Dopo l’1-1 contro il Renate di domenica scorsa, gli uomini di Quaresmini non vanno oltre lo 0-0 in casa dell’Alcione Milano. Alla vigilia ci si aspettava un Alcione padrone del campo, capace di dettare ritmo e gestire il possesso. Il match però racconta tutt’altro. Di seguito le pagelle.

6.5 – Luca Sonzogni

Decisivo dopo tre minuti sulla conclusione di Bright. Per il resto non è chiamato a interventi complicati.

6.5 – Matteo Gualandris

Sempre dentro la partita, attento in entrambe le fasi. Una garanzia.

6.5 – Samuele Sina

Solido, concentrato, guida il reparto con autorevolezza.

6.5 – Riccardo Nessi

Puntuale e attento nelle letture.

6 – Marcello Possenti

Un solo svarione iniziale, poi non soffre praticamente mai le iniziative avversarie.

6 – Giacomo Maucci

Fa il... Guarneri di turno. Parte largo ma in fase di non possesso si accentra ed è il primo a uscire sull’uomo. Buon esordio. Dal 25’ st Mattia Guarneri (6.5) Sfiora il gol ma l’amico – ieri nemico – Agazzi gli nega la gioia.

  • Gli scatti di Alcione-Ospitaletto
    Gli scatti di Alcione-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
  • Gli scatti di Alcione-Ospitaletto
    Gli scatti di Alcione-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
  • Gli scatti di Alcione-Ospitaletto
    Gli scatti di Alcione-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
  • Gli scatti di Alcione-Ospitaletto
    Gli scatti di Alcione-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
  • Gli scatti di Alcione-Ospitaletto
    Gli scatti di Alcione-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari
  • Gli scatti di Alcione-Ospitaletto
    Gli scatti di Alcione-Ospitaletto - Foto Francesca Fusari

6 – Mattia Ievoli

In ombra nel primo tempo, aumenta il ritmo nella ripresa.

7 – Michel Panatti

Dopo la mezza battuta a vuoto con il Renate torna sui suoi standard: qualità, tempi di gioco e pulizia tecnica. Non spreca un pallone e dirige la manovra.

6.5 – Claudio Messaggi

Con la sua velocità crea più di un problema alla difesa avversaria. Esce stremato al 35’ st per Luca Maffioletti (6).

6 – Alessandro Torri

Si muove tanto, lega il gioco e si rende pericoloso. Peccato per quel diagonale nel primo tempo. Dal 25’ st Francesco Gobbi (7) Entra carico. Ha subito una grande occasione poi colpisce anche un palo. Il gol prima o poi arriverà.

6 – Marco Bertoli
Agazzi gli nega l’ottavo centro stagionale. Lavora tanto per la squadra. Dal 42’ st Gabriele Mondini (sv). 

serie COspitaletto CalcioAlcione MilanoMIlano
