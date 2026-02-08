L’Ospitaletto cerca i 3 punti in casa contro il Renate: segui la diretta

La giornata di ieri sorride in parte alla corsa salvezza: cadono Pergolettese e Virtus Verona, così come – seppur avanti di qualche posizione – anche l’Arzignano. Il Novara non va oltre lo 0-0 con il Brescia e porta a casa un solo punto. Albinoleffe e Pro Patria si affronteranno oggi nello scontro diretto, mentre le Dolomiti Bellunesi sono attese dall’impegno proibitivo sul campo della capolista Vicenza.

Certo, il calcio non è mai prevedibile e sa regalare sorprese, ma gli incastri sembrano quasi ideali per coltivare il sogno di un colpaccio che avrebbe un peso enorme sulla classifica. Prima di lasciar spazio ai pensieri, però, c’è una priorità assoluta: vincere.

La sfida

L’Ospitaletto ospita questo pomeriggio alle 14.30 il Renate allo stadio Gino Corioni con l’obiettivo di conquistare l’intera posta in palio. Un successo permetterebbe agli orange di compiere un passo avanti significativo nella corsa alla salvezza e di rilanciare le proprie ambizioni dopo un momento complicato. L’avversario, però, è tutt’altro che semplice. Il Renate occupa il settimo posto con 38 punti ed è, insieme al Vicenza, la squadra che ha raccolto più punti nel girone di ritorno (13). Per tornare a fare risultato servirà la partita perfetta; servirà reagire dopo le due sconfitte consecutive contro Pergolettese e Lumezzane, lottare su ogni pallone e restare dentro al match per tutti i novanta minuti, evitando quelle disattenzioni che potrebbero risultare fatali.

Ne è consapevole mister Andrea Quaresmini, che alla vigilia mette in evidenza le insidie della sfida: «Affrontiamo una squadra intensa e quadrata – ha spiegato il tecnico –. Difficilmente si fanno trovare impreparati nelle ripartenze. Dovremo essere pazienti, senza forzare le giocate. Lavorano bene sui calci piazzati, riempiono l’area e verticalizzano con qualità: sono aspetti sui quali dovremo essere molto attenti». Tra gli orange mancheranno Bertoli, squalificato, e Regazzetti, alle prese con un infortunio.