Serie C, l’Ospitaletto pareggia 0-0 in casa dell’Alcione

Secondo pareggio consecutivo per l’Ospitaletto che, a tre giorni dall’1-1 contro il Renate, si ripete anche in casa dell’Alcione. Finisce 0-0, ma gli applausi sono tutti per il gruppo di Quaresmini che, ai punti, avrebbe meritato qualcosa in più. Alla vigilia ci si aspettava un Alcione padrone del campo, capace di dettare ritmo e gestire il possesso. Il match però racconta tutt’altro.

La sfida

I padroni di casa partono forte e al 3’ sfiorano il vantaggio con Bright, ma la loro spinta si esaurisce presto. L’Ospitaletto prende rapidamente le contromisure, alza il baricentro e cresce con il passare dei minuti, pur senza riuscire a creare nitide occasioni. Nel primo tempo sono Torri e Messaggi a provare a impegnare Agazzi: il primo con un diagonale respinto in uscita bassa, il secondo con un traversone insidioso deviato che il portiere riesce ad allontanare.

La ripresa è invece un monologo orange. L’Ospitaletto prende in mano il pallino del gioco, concede pochissimo alle ripartenze dell’Alcione e, dopo i cambi, alza ulteriormente il livello. L’ingresso di Gobbi cambia il volto della gara. Il numero 9, al primo pallone toccato, calcia in diagonale trovando la pronta risposta di Agazzi, che si supera anche sul tap-in di Bertoli. Poco dopo, sugli sviluppi di un corner, è ancora Gobbi a colpire verso il palo lontano: la sfera si stampa clamorosamente sul legno. L’ultima grande occasione capita a Guarneri che prova dal limite, ma trova ancora un Agazzi miracoloso.

Finisce 0-0. E si può dire senza esitazioni: peccato. Perché anche oggi l’Ospitaletto dimostra personalità e solidità, non teme nessuno e avrebbe meritato il bottino pieno. Resta comunque un punto importante, che porta gli orange a quota 29, a una sola lunghezza dalla Dolomiti Bellunesi – sconfitta dalla Pergolettese – e dal Novara, fermato sul pareggio dall’AlbinoLeffe.